Erneuter Erfolg für den Ärzteverlag

Wien (OTS) -

Aktuelle Media-Analyse bestätigt starke Position der beiden Gesundheitstitel – deutliche Zugewinne auch in den Bundesländern

Der Ärzteverlag hat allen Grund zur Freude: Die beiden renommierten Gesundheitstitel GESUND & LEBEN und MEDIZIN POPULÄR konnten bei der aktuellen Media-Analyse erneut zulegen und ihre starke Position am österreichischen Medienmarkt eindrucksvoll bestätigen. Mit einer Reichweite von 5,9% (465.000 LeserInnen) für GESUND & LEBEN und 3,3 % (257.000 LeserInnen) für MEDIZIN POPULÄR zählen beide Magazine zu den absoluten Marktführern in ihrem Segment.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung von GESUND & LEBEN in den österreichischen Bundesländern. Hier konnte das Magazin seine Reichweite deutlich steigern. Besonders stark präsentiert sich die Entwicklung in Niederösterreich, wo GESUND & LEBEN einen Reichweitenwert von fast 16%, im Burgenland über 5% und in Oberösterreich von über 4% erzielt.

„Diese Ergebnisse zeigen, dass fundierte, verständliche und verlässliche Gesundheitsinformation einen hohen Stellenwert hat und von den Leserinnen und Lesern geschätzt wird. Dass beide Titel erneut zulegen konnten und GESUND & LEBEN gerade in den Bundesländern so deutlich wächst, ist ein besonderer Erfolg für unser gesamtes Team“, freut sich die Verlagsleitung des Ärzteverlages.

Der Erfolg kommt nicht von ungefähr: Beide Magazine stehen für qualitätsvollen Journalismus, medizinische Kompetenz, Regionalität und Gesundheitsinformation, die Menschen in ihrem Alltag unterstützt. Sie vermitteln Wissen verständlich, greifen relevante Gesundheitsthemen auf und schaffen Vertrauen – gerade in einer Zeit, in der verlässliche Informationen rund um Gesundheit und Medizin wichtiger sind denn je.

Die aktuelle Media-Analyse ist damit ein starkes Signal: GESUND & LEBEN und MEDIZIN POPULÄR treffen die Interessen ihrer Leserinnen und Leser und behaupten sich erfolgreich in einem anspruchsvollen Medienumfeld. Die neuerlichen Reichweitengewinne sind Ansporn und Verpflichtung zugleich, diesen Weg konsequent weiterzugehen.

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