Kaup-Hasler zum Tod von Franz Xaver Ölzant

Wien (OTS) -

Mit großer Betroffenheit reagiert Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod des Bildhauers Franz Xaver Ölzant. „Franz Xaver Ölzant zählt zu den prägenden Bildhauern der österreichischen Kunstgeschichte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sein Werk ist von einer unverwechselbaren, eigenständigen Formensprache geprägt, die weit über sein unmittelbares Umfeld hinausgewirkt hat“, so Kaup-Hasler.

„Mit seinen organisch und symmetrisch entwickelten Figurationen hat Franz Xaver Ölzant der österreichischen Bildhauerei neue Perspektiven eröffnet“, würdigt die Kulturstadträtin den Verstorbenen. „Seine Skulpturen entfalten sich aus dem Inneren heraus in den Raum, wirken vegetabil, kraftvoll und zugleich fragil. Auch in der Oberflächengestaltung ging er stets eigene Wege und schuf Arbeiten von großer Spannung und formaler Konsequenz.“

Franz Xaver Ölzant, 1934 in Oberzeiring geboren, studierte an der Hochschule für angewandte Kunst Wien sowie an der Akademie der bildenden Künste Wien, an der er später von 1986 bis 2001 als Professor lehrte. Seine Werke sind auch in Wien präsent und Teil der Sammlung der Stadt Wien. Im öffentlichen Raum setzte er unter anderem mit der „Perlenschnur“ im Waldviertel und der monumentalen Steinsäule am Biozentrum Althanstraße markante Akzente. 1980 wurde er mit dem Preis der Stadt Wien für Bildhauerei ausgezeichnet.

„Wien verliert mit Franz Xaver Ölzant einen herausragenden Künstler, dessen Werk Generationen von Bildhauer*innen inspiriert hat. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Wegbegleiter*innen und allen, die ihm verbunden waren“, so Kaup-Hasler abschließend.