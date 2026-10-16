Grüne Mariahilf: Wechsel an der Spitze – Ester Tomasi-Fumics und Paul Stein tauschen Funktionen

Wien (OTS) -

Der Grüne Bezirksvorsteherin-Stellvertreter in Mariahilf Paul Stein kündigt an, bei den nächsten Wahlen im Bezirk nicht erneut als Spitzenkandidat anzutreten, und wird sein Amt mit März 2027 an die bisherige Klubobfrau Ester Tomasi-Fumics übergeben. Er bleibt der Bezirkspolitik als neuer Klubobmann erhalten. „Nach gründlicher Überlegung habe ich mich für diesen Schritt entschieden. Der Wechsel erlaubt mir nach vier Jahren an der Spitze der Grünen Mariahilf auch andere berufliche Wege einzuschlagen. Ich freue mich, die gute Zusammenarbeit mit Ester Tomasi-Fumics mit getauschten Rollen fortzusetzen. Mit ihr bekommt Mariahilf eine engagierte Politikerin, die seit 20 Jahren im Bezirk wohnt, und sich leidenschaftlich für die Menschen hier einsetzt“, so Paul Stein.



Die Grünen Mariahilf haben nach ihrem besten Wahlergebnis im Bezirk große Ambitionen. Ester Tomasi-Fumics: „Ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir mit diesem einstimmigen Mandat entgegengebracht wird. Den erfolgreichen Weg der Grünen in Mariahilf fortzusetzen ist eine einmalige Chance, um meine Erfahrungen gewinnbringend für die Menschen im Bezirk einbringen zu können. Ich danke Paul Stein für sein konsequentes politisches Engagement und die vorausschauende und kluge Aufbauarbeit des Teams, auf das ich mich jetzt stützen kann."



Tomasi-Fumics will mehr Tempo und kreative Lösungen für die Umgestaltung der Straßen in Mariahilf, gerade in Zeiten geringer Budgets. „Seit 15 Jahren kämpfen wir Grüne für eine Umgestaltung der Gumpendorfer Straße nach den klaren Wünschen der Menschen im Bezirk – mehr Grün, weniger Verkehr. Wir werden weiter darauf pochen, dass das umgesetzt wird“, so Tomasi-Fumics abschließend.



Über Ester Tomasi-Fumics

Die Juristin Ester Tomasi-Fumics arbeitet seit 23 Jahren in diversen Führungspositionen an der mdw-Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Unter anderem war sie die erste weibliche Studiendirektorin und leitete ein EU-Projekt für den europäischen Verband der Musikhochschulen (AEC) in Utrecht. Im Bezirk engagierte sie sich unter anderem für die Bürger:inneninitiative Freiraum Naschmarkt. Als Obfrau des Elternvereins der Volksschule Corneliusgasse setzte sie sich bereits 2016 für einen verkehrsberuhigten Schulvorplatz für die 250 Schüler:innen ein. Seit 2025 ist sie Klubobfrau der Grünen Mariahilf.