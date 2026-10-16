SPÖ-Termine von 19. bis 25. Oktober 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 19. Oktober 2026

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Podiumsdiskussion mit H.E. Wamkele Mene, Cynthia Essognim Gnassingbé-Essonam und Leena Koni Hoffmann zum Thema „Free Trade as a Driver for Africa´s Economic Integration?“. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/free-trade-as-a-driver-for-africas-economic-integration (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 20. Oktober 2026

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (19. bis 22. Oktober 2026) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Hannes Heide statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://europarl.webex.com/europarl/j.php?MTID=mee67a7c768d01c427902e4e4b09f4150).

10.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an der Veranstaltung „Expedition Arbeitsmarkt“ im Rahmen der Jobmesse PERSPEKTIVE 2026 teil. (MAK – Museum für angewandte Kunst, Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien).

11.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Spatenstich für das Rollsportzentrum Stegersbach teil.

16.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der gemeinsamen Pressekonferenz zur Präsentation der "Neuen Österreichischen Finanzbildungsstrategie“ mit Finanzstaatssekretärin Eibinger-Miedl, Bundesminister Wiederkehr und OeNB-Gouverneur Kocher teil (Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal).

17.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Online-Veranstaltung „(S)caring Masculinities – Gewaltschutz und Täterarbeit“. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/s-caring-masculinities-gewaltschutz-und-taterarbeit

MITTWOCH, 21. Oktober 2026

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen.

16.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Expert*innen-Runde zum Thema Parlamentswahlen in Serbien mit Friedrich Faulhammer, Péter Techet, Florian Bieber, Aleksandra Tomanić und Adelheid Wölfl. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/parlamentswahlen-in-serbien-2026 (Institut für den Donauraum und Mitteleuropa, Hahngasse 6/1/24, 1090 Wien).

18.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung mit Tessa Szyszkowitz im Gespräch mit Aziz Abu Sarah und Maoz Inon zum Thema „The Future is Peace“. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/the-future-is-peace (Jüdisches Museum Wien, Dorotheergasse 11).

18.30 Uhr Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt an der Veranstaltung „25 Jahre E-Control – 25 Jahre Strommarktliberalisierung“ teil.

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung mit Irene Horejs im Gespräch mit Alex de Waal zum Thema „Famine 2027: The Weaponization of Starvation and humanitarian Failures in The Horn of Africa and the Middle East“. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/famine-2027-the-weaponization-of-starvation-and-humanitarian-failures-in-the-horn-of-africa-and-the-middle-east (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 22. Oktober 2026

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr besucht den Senat des tschechischen Parlaments für ein Treffen der Vorsitzenden der Außenpolitischen Ausschüsse der europäischen Parlamente.

SPÖ-Europaabgeordneter Andreas Schieder ist Leiter der EU-Wahlbeobachtungsmission anlässlich der vorgezogenen Parlamentswahlen in Serbien am 25. Oktober 2026 (bis 26. Oktober).

9.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Präsentation der Architekturwettbewerbe der BOKU teil (Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien).

10.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Pressekonferenz zum Thema „Jugendbeteiligung Social Media“ teil (Pressezentrum des Sozialministeriums, Stubenring 1, 1010 Wien).

10.30 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner nimmt an der Verleihung des Staatspreises für Wissenschaftspublizistik im Bundeskanzleramt teil.

18.30 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur 21. Verleihung der Bruno Kreisky Preise für Verdienste um die Menschenrechte mit Michael Ludwig, Oliver Rathkolb, Ewald Nowotny, Frauke Brosius-Gersdorf, Marijana Grandits, Michael Schrenk und Harald Katzmair. Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/21-verleihung-der-bruno-kreisky-preise-fuer-verdienste-um-die-menschenrechte (Wiener Rathaus, Friedrich-Schmidt-Platz 1, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zum Vortrag und zur Diskussion mit Jean-Marc Ayrault zum Thema „Frankreich: Ist die extreme Rechte noch aufzuhalten?“. Anmeldung unter: https://renner-institut.at/veranstaltungen/frankreich-ist-die-extreme-rechte-noch-aufzuhalten-2026 (Karl-Renner-Institut, Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

19.30 Uhr Vizekanzler Andreas Babler nimmt an der Eröffnung der 64. Viennale teil.

(Schluss) ls/bj