Landbauer richtet offenen Brief an ÖBB-Vorstand und fordert rasche Verbesserungen bei Pünktlichkeit, Zugausfällen und Anschlüssen

St. Pölten (OTS) -

„Die ÖBB müssen wieder halten, was der Fahrplan verspricht! Unsere Pendler haben genug von ständigen Verspätungen, Zugausfällen und verpassten Anschlüssen. Wer täglich auf die Bahn angewiesen ist, muss sich auch darauf verlassen können, dass der Zug pünktlich fährt“, stellt Niederösterreichs Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer klar. In einem offenen Brief an den Vorstand der ÖBB-Holding AG fordert Landbauer im Namen der niederösterreichischen Pendler rasche und umfassende Verbesserungen der Betriebsqualität. „Mit dem Chaos muss endlich Schluss sein“, so Landbauer.

Die Beschwerden der Fahrgäste nehmen zu. Ob Südbahn, Franz-Josefs-Bahn, Westbahn, Nordwestbahn oder Ostbahn: Immer wieder sorgen Störungen, Zugausfälle und Verspätungen für Probleme. Besonders ärgerlich sind verpasste Anschlüsse, durch die Pendler oft noch mehr Zeit verlieren.

Dabei fließen Milliarden in den Bahnverkehr. Allein der ÖBB-Rahmenplan 2027–2032 sieht 19,5 Milliarden Euro für die Schieneninfrastruktur vor, davon rund 8,86 Milliarden Euro für Qualität und Stabilität. Das Land Niederösterreich stellt heuer rund 114 Millionen Euro für Schienenverkehrsleistungen bereit und beteiligt sich zusätzlich mit jährlich rund 30 Millionen Euro an Infrastrukturmaßnahmen für den Nahverkehr.

„An Geld und Investitionen mangelt es nicht. Entscheidend ist, was bei den Fahrgästen ankommt. Die tausenden ÖBB-Mitarbeiter leisten täglich wichtige Arbeit. Jetzt ist die Unternehmensführung gefordert, für die notwendige Verlässlichkeit zu sorgen. Unsere Pendler brauchen pünktliche Züge, funktionierende Anschlüsse und eine Bahn, auf die sie sich verlassen können“, betont Landbauer.

Der vollständige, unterzeichnete offene Brief von LH-Stellvertreter Udo Landbauer an den Vorstand der ÖBB-Holding AG ist dieser Aussendung als PDF beigefügt.