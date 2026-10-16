Maurice Ernst und Heinz Strunk in „Willkommen Österreich“ am 20. Oktober

Wien (OTS) -

In „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, um 22.50 Uhr in ORF 1 und bereits ab 20.00 Uhr auf ORF ON begrüßen Dirk Stermann und Christoph Grissemann Maurice Ernst von Bilderbuch und den deutschen Musiker und Schriftsteller Heinz Strunk. Maurice Ernst hat das neue Bilderbuch-Album „oo+1“ im Gepäck und Heinz Strunk stellt seinen neuen Roman „Memories of Heidelberg“ vor. Um 23.50 Uhr lädt Peter Klien zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ (um 22.50 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Um Bilderbuch-Idyll und Heidelberg-Romantik geht es in der 688. Ausgabe von Willkommen Österreich: Sänger und Frontman der österreichischen Kultband „Bilderbuch“, Maurice Ernst, kommt zum Talk über das neunte Album „oo+1“ und Autor Heinz Strunk bringt seinen neuen Roman „Memories of Heidelberg“ mit. Auch die schönsten Memories der ORF-Woche und eine neue Ausgabe der schlimmsten Rezensionen erwarten das TV-Publikum.

Nach einer langen Auszeit melden sich „Bilderbuch“ mit einem neuen Studioalbum und neuer Gitarristin Uche Yara wieder zurück. Auf „oo+1“ besingen sie die Trostlosigkeit des digitalen Zeitalters, zwanghafte Selbstoptimierung und die kuratierte Selbstdarstellung in den sozialen Medien. Was die Oberösterreicher nach der mehrjährigen Pause von der Öffentlichkeit anders machen wollen und worauf sich Fans bei den wenigen Open-Air-Konzerten freuen dürfen, erzählt Bilderbuch-Frontman Maurice Ernst in „Willkommen Österreich“.

Von der digitalen Tristesse zur beklemmenden Trostlosigkeit des Ehealltags: Mit „Memories of Heidelberg“ hat Heinz Strunk einen Roman geschrieben, der es mit seiner bedrückenden Innenschau eines sich anschweigenden Ehepaars im Boutiquehotel-Urlaub nicht nur in die Bestsellerlisten, sondern auch auf die Longlist des Deutschen Buchpreises geschafft hat. Das Studio-Braun-Gründungsmitglied und der Titanic-Kolumnist hat 2004 mit „Fleisch ist mein Gemüse“ seinen ersten Bestseller geschrieben und mit Romanen wie „Der Goldene Handschuh“ und „Sommer in Niendorf“ die Leserinnen und Leser begeistert. Was ihn inspiriert und wie er heute zum titelgebenden Schlager „Memories of Heidelberg“ steht, verrät der Autor und Musiker bei Grissemann und Stermann.