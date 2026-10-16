CEO & CFO Awards 2026: Deloitte kürt die Top-Führungskräfte von heimischen börsennotierten Unternehmen

Wien (OTS) -

Mit den CEO & CFO Awards holt das Beratungsunternehmen Deloitte gemeinsam mit dem Börse Express und dem CFO Club Austria bereits zum 19. Mal die besten Vorstände des Landes vor den Vorhang. Auch in diesem Jahr wurden die diesjährigen Auszeichnungen im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung übergeben.

Mit den CEO & CFO Awards werden jährlich die Top-Führungsduos von Österreichs börsennotierten Unternehmen ausgezeichnet. In sechs unterschiedlichen Kategorien durften die Gewinnerinnen und Gewinner Trophäen mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus wurde erneut die CFO Newcomerin des Jahres gewählt.

„ Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger stehen für unternehmerische Exzellenz, strategischen Weitblick und verantwortungsvolle Führung. Mit ihrem erfolgreichen Zusammenspiel schaffen sie Stabilität und setzen zugleich wichtige Impulse für nachhaltiges Wachstum. Ihren herausragenden Leistungen wird mit den CEO & CFO Awards eine Bühne gegeben “, freut sich Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich.

Die Preisträgerinnen und Preisträger 2026

Die Erste Group überzeugte neben einer starken Aktienperformance insbesondere mit der strategisch bedeutenden Akquisition der Santander Bank Polska – Polens drittgrößter Bank – und dem damit verbundenen Eintritt in einen der wachstumsstärksten Bankenmärkte Europas. Durch diesen Schritt stärkten Peter Bosek und Stefan Dörfler die Präsenz der Erste Group in Zentral- und Osteuropa und schlossen eine wichtige geografische Lücke im CEE-Netzwerk der Gruppe. Die erfolgreiche Finanzierung der Transaktion ohne Kapitalerhöhung unterstreicht die hohe operative Ertragskraft und Kapitalstärke des Unternehmens. Diese Kombination aus strategischem Weitblick und finanzieller Leistungsfähigkeit überzeugte die Jury in der Kategorie „Banken & Versicherungen“.

AT&S konnte sich an der Börse eindrucksvoll entwickeln und außerdem neue Wachstumsfelder erschließen. Besonders die Fortschritte bei der Bewältigung bilanzbedingter Einschränkungen sowie der Stärkung der finanziellen Flexibilität wurden von der Jury hervorgehoben. Das Unternehmen konnte seine Ausgangslage damit deutlich verbessern und seine Position als europäischer Anbieter von KI-Infrastruktur stärken. Zudem expandieren Michael Mertin und Gerrit Steen erfolgreich in High-End-IC-Substrate, Künstliche Intelligenz und den Verteidigungsbereich. Dadurch sicherten sie sich den Sieg in der Kategorie „Technologie“.

FACC legte trotz eines schwierigen geopolitischen Umfelds eine bemerkenswerte Entwicklung hin. Robert Machtlinger und Florian Heindl steuerten das Unternehmen umsichtig durch das herausfordernde Marktumfeld und konnten dabei die Finanzkennzahlen deutlich verbessern. Das imposante Umsatzwachstum, die starke Aktienperformance und das neue Werk eröffnen zusätzliche Wachstumsperspektiven. Dafür wurde FACC in der Kategorie „Mobilität“ ausgezeichnet.

Die OMV setzte mit der Ansiedlung des Hauptquartiers der Borouge Group International AG in Wien einen bedeutenden Schritt für die internationale Positionierung des Unternehmens. Gleichzeitig gelang es dem Vorstand, den Konzern durch ein politisch und wirtschaftlich herausforderndes Umfeld zu führen. Die hohe Dividendenrendite unterstreicht dabei die finanzielle Stärke und die solide Aufstellung des kapitalintensiven Geschäfts. Dafür siegte die OMV in der Kategorie „Energie & Rohstoffnahe Industrie“. Die Preise nahm CFO Reinhard Florey entgegen.

Die PORR ist breit aufgestellt und das zahlt sich gerade in einem für die Bauwirtschaft herausfordernden Umfeld aus. Karl-Heinz Strauss und Klemens Eiter haben das Portfolio mit gezielten Zukäufen abgerundet und damit die Basis für weiteres Wachstum gelegt. Daneben unterstreichen Projekte wie die Elbquerung ElbX im Rahmen des Großprojekts SuedLink in Deutschland die technische Expertise des Unternehmens. Auch die Margen konnten kontinuierlich verbessert werden. Im internationalen Deloitte Ranking findet sich die PORR außerdem auf Platz 52 der weltweit größten Bauunternehmen. Für diese Entwicklung wurde die PORR in der Kategorie „Bau & Immobilien“ ausgezeichnet.

ANDRITZ verbindet Nachhaltigkeit mit industrieller Transformation. Das Unternehmen entwickelt innovative Technologien, die Kundinnen und Kunden dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele voranzutreiben. Gleichzeitig setzt ANDRITZ auf einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen im eigenen Betrieb und entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Für diesen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz erhielten Joachim Schönbeck und Vanessa Hellwing den Sonderpreis in der Kategorie „ESG“.

Eva Schinkinger qualifiziert sich durch ihre herausragende strategische und finanzielle Führung der Energie AG Oberösterreich in Zeiten des tiefgreifenden Marktwandels als Newcomerin CFO des Jahres 2026. Trotz historischer Umbrüche auf den Energiemärkten steuert sie das Finanzressort der Energie AG Oberösterreich mit strategischer Weitsicht. Mit ihrer jahrzehntelangen, internationalen Führungserfahrung sichert sie nicht nur die wirtschaftliche Stabilität des Konzerns, sondern treibt auch die massiven Investitionen in die grüne Transformation konsequent voran. Als moderne, werteorientierte Finanzchefin beweist sie eindrucksvoll, dass nachhaltiges Wachstum und wirtschaftliche Resilienz Hand in Hand gehen.

„ Wir gratulieren den ausgezeichneten Führungsteams ganz herzlich. Mit ihrer Leistung stärken sie nicht nur ihre Unternehmen, sondern auch den Wirtschaftsstandort Österreich. Sie haben es geschafft Veränderungen aktiv zu gestalten, Chancen konsequent zu nutzen und neue Perspektiven für ihre Unternehmen zu eröffnen “, erklärt Orsolya Hegedüs, Partnerin und Clients & Industries Leaderin bei Deloitte Österreich.

Das Auswahlverfahren

Die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger basiert auf zwei gleich stark gewichteten Kriterien, dem Juryurteil und der objektiven Analyse der Unternehmenskursentwicklung. Die Jury bildeten die CEOs und CFOs selbst. Die CFO Newcomerin des Jahres wurde von den Mitgliederinnen und Mitgliedern des CFO Club Österreich gewählt.

Zum Download:

Zitate der Preisträger:innen Credits Deloitte

Gruppenfoto Credits Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung: Preisträger:innen mit Deloitte Laudator:innen

Foto Gewinner Banken & Versicherungen Credits Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Karin Mair (Deloitte) / Peter Bosek (Erste Group)

Foto Gewinner Technologie Credits Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Gerhard Marterbauer (Deloitte) / Gerrit Steen (AT&S)

Foto Gewinner Mobilität Credits Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Herbert Kovar (Deloitte) / Robert Machtlinger und Florian Heindl (FACC)

Foto Gewinner Energie & Rohstoffnahe Industrie Credits Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Orsolya Hegedüs (Deloitte) / Reinhard Florey (OMV)

Foto Gewinner Bau & Immobilien Credits Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Alexander Lang (Deloitte) / Klemens Eiter (PORR)

Foto Gewinner ESG Credits Niklas Schnaubelt

Bildbeschreibung (vlnr): Marieluise Krimmel (Deloitte) / Matthias Pfeifenberger (Andritz)

Foto Gewinner Newcomerin CFO Credits Energie AG/Robert Maybach

Bildbeschreibung: Eva Schinkinger (Energie AG Oberösterreich)

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