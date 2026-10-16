HYPO NOE Immobilienbarometer: Hohe Wohnzufriedenheit, große Kostensorgen

St. Pölten (OTS) -

„Wohnen bedeutet Geborgenheit, Lebensqualität und Heimat. Die hohe Zufriedenheit der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher sowie der starke Wunsch nach Wohneigentum unterstreichen, wie attraktiv Niederösterreich als Lebensraum ist. Gleichzeitig bleibt die Leistbarkeit von Wohnraum eine zentrale Herausforderung. Gerade junge Menschen und Familien brauchen realistische Chancen, sich hier langfristig ein eigenes Zuhause aufzubauen. Deshalb müssen wir weiterhin ausreichend leistbaren, geförderten und qualitätsvollen Wohnraum schaffen“, resümiert Finanzlandesrat Anton Kasser im Rahmen der Präsentation der Umfrage.

„Eine Wohnbaufinanzierung ist für viele Menschen die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens und viele Wohnprojekte erscheinen auf den ersten Blick schwieriger, als sie tatsächlich sind. Mit einer guten Planung, einer passenden Finanzierung und der Nutzung vorhandener Förderungen lassen sich oft Wege finden, die zuvor nicht sichtbar waren. Deshalb bleibt die persönliche Beratung unverzichtbar. Unsere Aufgabe ist es, zuzuhören, in jeder Lebenslage bestmöglich zu beraten und vor allem gemeinsam Lösungen für die Finanzierungssituation zu finden“, betont HYPO NOE Vorstand Wolfgang Viehauser.

Niederösterreich bleibt ein Land der Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer. Für das repräsentative Immobilienbarometer der HYPO NOE wurden von IFDD Institut für Demoskopie und Datenanalyse im August 1.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher befragt. Neun von zehn Befragten sind mit ihrer aktuellen Wohnsituation sehr oder eher zufrieden. Zwei Drittel haben sich ihren Traum vom Eigenheim bereits erfüllt. Von den Menschen ohne Eigenheim planen 33 Prozent, innerhalb der kommenden vier Jahre eine Immobilie zu kaufen oder zu bauen. Weitere 36 Prozent wollen langfristig Eigentum erwerben. „Mehr als 80 Prozent der Befragten, die in den nächsten vier Jahren bauen oder kaufen wollen, wollen ihren Wohntraum in Niederösterreich verwirklichen. Das zeigt: Unsere Regionen sind attraktiv, die Lebensqualität stimmt. Mich freut es sehr, dass die Menschen in Niederösterreich bleiben, hier Familien gründen und hier ihr zukünftiges Leben aufbauen wollen“, so Kasser.

Leistbarkeit bleibt größte Herausforderung

Allerdings empfinden 88 Prozent aller befragten Personen die aktuellen Baukosten als zu hoch. Zwei Drittel der Eigenheimbesitzerinnen und Eigenheimbesitzer geben an, dass sie sich ihre Immobilie heute in derselben Form nicht mehr leisten könnten. Beinahe zwei von drei Personen mit einem konkreten Kauf- oder Bauwunsch befürchten, diesen aufgrund der gestiegenen Kosten nicht verwirklichen zu können.

„Die Ergebnisse zeigen ein klares Spannungsfeld: Der Wunsch nach Wohneigentum ist in Niederösterreich weiterhin stark ausgeprägt, gleichzeitig stellen die gestiegenen Kosten viele Menschen vor große Herausforderungen. Fundierte Information und realistische Planung können helfen, die eigenen Möglichkeiten besser einzuschätzen“, erklärt Studienautor und Geschäftsführer des IFDD, Christoph Haselmayer.

Beratung schafft Klarheit

Das Immobilienbarometer zeigt zugleich, dass 80 Prozent der Befragten noch nicht bei einer Bank waren, um sich über ihre Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren. Als Gründe werden unter anderem fehlende Eigenmittel, Zweifel an der Erfüllung der Kreditkriterien und die Sorge vor einer Ablehnung genannt.

„Wer mit dem Gedanken spielt, ein Eigenheim zu kaufen, zu bauen oder zu sanieren, sollte sich von vermeintlichen Hürden nicht entmutigen lassen. Eine fundierte Beratung schafft Klarheit über die tatsächlichen Möglichkeiten. Mit der richtigen Finanzierungsstrategie, sorgfältiger Planung und passenden Förderungen lassen sich viele Wohnträume verwirklichen. Oft zeigt sich, dass der Weg zum Eigenheim einfacher ist, als zunächst angenommen“, gibt Viehauser zu bedenken.

Im vergangenen Jahr stellte die HYPO NOE rund 730 Millionen Euro für Wohnbaufinanzierungen zur Verfügung – vom Hausbau oder Wohnungskauf bis hin zu gemeinnützigen und gewerblichen Wohnbauprojekten.

Zusammengefasst in Kürze

(Stand 16. Oktober 2026)

Das aktuelle HYPO NOE Immobilienbarometer zeigt eine sehr hohe Wohnzufriedenheit in Niederösterreich: Rund 90 Prozent der Befragten sind mit ihrer Wohnsituation zufrieden.

Für die repräsentative Studie befragte das IFDD Institut für Demoskopie und Datenanalyse im August 1.000 Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher.

Zwei Drittel der Befragten besitzen bereits Wohneigentum. Von den Nicht-Eigentümerinnen und Nicht-Eigentümern planen 33 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre einen Kauf oder Neubau, weitere 36 Prozent streben langfristig Wohneigentum an.

Mehr als 80 Prozent der Personen mit konkreten Kauf- oder Bauplänen möchten ihr Wohnprojekt in Niederösterreich umsetzen, was die hohe Attraktivität des Bundeslandes als Wohnstandort unterstreicht.

Die Leistbarkeit von Wohnraum bleibt jedoch die größte Herausforderung: 88 Prozent halten die aktuellen Baukosten für zu hoch, und zwei Drittel der Eigentümerinnen und Eigentümer glauben, dass sie ihre Immobilie heute nicht mehr in derselben Form finanzieren könnten.

Fast zwei Drittel der Menschen mit konkreten Kauf- oder Bauabsichten befürchten, ihren Wohntraum wegen der gestiegenen Kosten nicht verwirklichen zu können.

Trotz dieser Sorgen haben sich 80 Prozent der Befragten noch nicht über Finanzierungsmöglichkeiten bei einer Bank informiert. HYPO NOE betont die Bedeutung persönlicher Beratung sowie die Nutzung von Förderungen und stellte im vergangenen Jahr rund 730 Millionen Euro für Wohnbaufinanzierungen bereit.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die größte und älteste Landesbank Österreichs. Als verlässliche Finanzpartnerin begleitet sie Privatpersonen, Unternehmen und die öffentliche Hand bei wichtigen Zukunftsprojekten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Finanzierung von Wohnraumschaffung sowie von Investitionen mit gesellschaftlichem Mehrwert. Bereits drei von vier Gemeinden setzen auf Leistungen der niederösterreichischen Landesbank. Gleichzeitig setzt die HYPO NOE konsequent auf moderne digitale Services, die Banking einfach, sicher und flexibel machen. Mit dem Land Niederösterreich als 100-prozentigem Eigentümer verbindet die Landesbank wirtschaftliche Stabilität mit regionaler Verantwortung und nachhaltiger Entwicklung.