  • 16.10.2026, 11:34:02
  • /
  • OTS0092

APA/OGM-Vertrauensindex: Vertrauen in Polizei weiter angestiegen – Polizei bleibt unangefochtene Nummer 1

Vertrauenssaldo steigt auf Höchstwert von 76 Punkten – Polizei seit 2019 durchgehend in Top 3 – Karner: „Polizistinnen und Polizisten haben sich dieses Vertrauen hart erarbeitet!“

Wien (OTS) - 

Die österreichische Polizei genießt weiterhin das höchste Vertrauen unter allen im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex abgefragten Institutionen. Mit einem Vertrauenssaldo von 76 Punkten belegt die Polizei erneut den ersten Platz und konnte gegenüber dem Vorjahr noch einmal um sieben Punkte zulegen. Dahinter folgen die Volksanwaltschaft mit 60 und das Bundesheer mit 51 Punkten.

Zwtl.: Vertrauen ist Anerkennung und Auftrag

Innenminister Gerhard Karner sieht in dem Ergebnis Anerkennung für die tägliche Arbeit der Polizistinnen und Polizisten: „Gratulation an unsere österreichische Polizei. Jede und jeder Einzelne ist tagtäglich für die Sicherheit der Menschen in unserem Land da. Die Polizistinnen und Polizisten haben sich dieses Vertrauen hart erarbeitet. Danke dafür!“

32.000 Polizistinnen und Polizisten in ganz Österreich bestätigen das hohe Vertrauen Tag für Tag durch ihren professionellen, engagierten und verlässlichen Einsatz. Das Ergebnis ist Anerkennung und Auftrag zugleich, diesem hohen Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden. Vor allem die im internationalen Vergleich extrem hochwertige Aus- und Fortbildung der österreichischen Polizei ist ein ganz wesentlicher Grundpfeiler für die hochprofessionelle Polizeiarbeit.

Zwtl.: Polizei seit 2019 durchgehend im Spitzenfeld

Die österreichische Polizei befindet sich seit Jahren konstant im Spitzenfeld des APA/OGM-Vertrauensindex. Seit 2019 lag sie bei jeder Erhebung zu den österreichischen Institutionen unter den drei bestplatzierten Institutionen. In fünf der sieben Erhebungen seit 2019 erreichte sie Platz eins. 2019, 2021 und 2022 führte die Polizei das Ranking an, nach Platz zwei 2023 und Platz drei 2024 übernahm sie 2025 wieder die Spitzenposition und konnte diese 2026 weiter ausbauen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NIN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Bundesministerium für Inneres

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Inneres
Abteilung I/C/10 - Öffentlichkeitsarbeit
Ressortsprecher des Bundesministeriums für Inneres
Telefon: +43 (0) 1-531 26 - 90 15 62
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmi.gv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright