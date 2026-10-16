APA/OGM-Vertrauensindex: Vertrauen in Polizei weiter angestiegen – Polizei bleibt unangefochtene Nummer 1

Wien (OTS) -

Die österreichische Polizei genießt weiterhin das höchste Vertrauen unter allen im aktuellen APA/OGM-Vertrauensindex abgefragten Institutionen. Mit einem Vertrauenssaldo von 76 Punkten belegt die Polizei erneut den ersten Platz und konnte gegenüber dem Vorjahr noch einmal um sieben Punkte zulegen. Dahinter folgen die Volksanwaltschaft mit 60 und das Bundesheer mit 51 Punkten.

Zwtl.: Vertrauen ist Anerkennung und Auftrag

Innenminister Gerhard Karner sieht in dem Ergebnis Anerkennung für die tägliche Arbeit der Polizistinnen und Polizisten: „Gratulation an unsere österreichische Polizei. Jede und jeder Einzelne ist tagtäglich für die Sicherheit der Menschen in unserem Land da. Die Polizistinnen und Polizisten haben sich dieses Vertrauen hart erarbeitet. Danke dafür!“

32.000 Polizistinnen und Polizisten in ganz Österreich bestätigen das hohe Vertrauen Tag für Tag durch ihren professionellen, engagierten und verlässlichen Einsatz. Das Ergebnis ist Anerkennung und Auftrag zugleich, diesem hohen Anspruch auch in Zukunft gerecht zu werden. Vor allem die im internationalen Vergleich extrem hochwertige Aus- und Fortbildung der österreichischen Polizei ist ein ganz wesentlicher Grundpfeiler für die hochprofessionelle Polizeiarbeit.

Zwtl.: Polizei seit 2019 durchgehend im Spitzenfeld

Die österreichische Polizei befindet sich seit Jahren konstant im Spitzenfeld des APA/OGM-Vertrauensindex. Seit 2019 lag sie bei jeder Erhebung zu den österreichischen Institutionen unter den drei bestplatzierten Institutionen. In fünf der sieben Erhebungen seit 2019 erreichte sie Platz eins. 2019, 2021 und 2022 führte die Polizei das Ranking an, nach Platz zwei 2023 und Platz drei 2024 übernahm sie 2025 wieder die Spitzenposition und konnte diese 2026 weiter ausbauen.