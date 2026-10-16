MA 2026 I: Die „Krone“ ist mit täglich über 2 Millionen Leser:innen die nationale Nummer 1 in Österreich

Wien (OTS) -

Die aktuellen Ergebnisse der Media-Analyse (MA) 2026 I bestätigen erneut die herausragende Marktstellung der „Krone“ im österreichischen Medienmarkt: Täglich informieren sich 2,085 Millionen Österreicher:innen über die Angebote der „Krone“ – sei es in der Printausgabe/im ePaper, auf krone.at oder über einen der beliebten Newsletter. Damit erreicht die „Krone“ 26,6 % der Bevölkerung und ist die reichweitenstärkste Tageszeitung des Landes.

Print – Klare Nummer 1

Die gedruckte Ausgabe der „Krone“ bleibt weiterhin ein zentraler Reichweitentreiber: 1.615.000 Leser:innen greifen täglich zur Zeitung bzw. zum ePaper. Besonders stark zeigt sich die Sonntagsausgabe mit dem Magazin „KRONE BUNT“, die mit 2.081.000 Leser:innen, allein schon mit einer Reichweite von 26,6 % weiterhin ihren in Europa wahrscheinlich einzigartigen Rekordwert behauptet.

Crossmediale Reichweite als Erfolgsfaktor

Nicht nur die aktuelle MA bestätigt die enorme Kraft der Marke „Krone“ – auch die digitale Performance spricht für sich: Mit einer Monatsreichweite von 50,6 % und 50 Millionen Visits (ÖWA 3. Quartal 2026) ist krone.at eines der führenden Nachrichtenportale. Insgesamt nutzen 3,7 Millionen Österreicher:innen monatlich das digitale Angebot, das aktuelle Berichterstattung mit regionaler Nähe verbindet.

„Werbung wirkt dort am besten, wo Vertrauen herrscht. Heute gilt das mehr denn je: Krisen und täuschend echte KI-Inhalte, die sich über die Plattformen der Big Tech rasant verbreiten, verunsichern viele Menschen, Orientierung finden sie bei Medien, die unabhängig arbeiten, auf Fakten setzen und demokratische Werte leben. Die ‚Krone‛ bietet ihren Werbepartnern dieses Umfeld, stabile Reichweiten und eine Marke für alle Generationen. Dabei geht es nicht um die Ablehnung globaler Technologie, sondern um Wahlfreiheit, Transparenz und den Mut unsere digitale Zukunft selbst zu gestalten.“, so „Krone“-Werbemarktleiterin Irina Petricek-Steiner.

„Kraftvoller, menschengemachter Journalismus aus allen neun Bundesländern – das ist das Erfolgsgeheimnis der ‚Krone‛. Mehr als 300 Journalistinnen und Journalisten haben vom Burgenland bis Vorarlberg, von Oberösterreich bis Kärnten ihre Augen und Ohren offen. Offen für all das, was die Menschen im Land bewegt.

Und so kommen diese Journalisten zu Themen, die immer wieder das ganze Land bewegen. Angesichts der massiven Sparzwänge bei vielen heimischen Medienunternehmen und dem damit verbundenen Abbau journalistischer Kompetenz bleibt die ‚Krone‛ unverzichtbare Quelle der Österreicher.“, so "Krone"-Chefredakteur Klaus Herrmann.

Quellen: MA 2026 I (Jul 24 – Jun 26), Basis: Gesamtbevölkerung, Tageszeitungen; Schwankungsbreite +/- 0,2 % bis +/- 0,6 %, Kronen Zeitung national und CMR+ +/- 0,5 %; Details zur Schwankungsbreite auf www.media-analyse.at/Signifikanz; Onlinereichweiten: Justierung an den Werten der ÖWA; ÖWA, Einzelangebote, Basis Internetnutzer