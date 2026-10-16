ÖHV-Forum Wien: „Drehen wir den Arbeitsmarkt um!“

Wien (OTS) -

„Wir führen Vorzeigebetriebe und bieten unglaubliche Karrierechancen an den schönsten Arbeitsplätzen. Nutzen wir das, drehen wir den Tourismus-Arbeitsmarkt!“, fasst Alexander Ipp, Vizepräsident der Österreichischen Hotelvereinigung und Landesvorsitzender Wien, den Spirit des gelungenen ÖHV-Forums „Mission Arbeitsmarkt“ in der Imperial Riding School zusammen.

Positives Mindset steckt an und aktiviert

Bestseller-Autor Ali Mahlodji, Gründer der Karriereplattform whatchado und eine der bekanntesten Stimmen für eine positive Zukunft der Arbeit, überzeugte: Junge Menschen wollen Sinn, Vertrauen und Entwicklungschancen. Wer sie ernst nimmt, ihnen Verantwortung gibt, gewinnt zukünftige Fachkräfte und Führungskräfte: eine Chance für die Branche und jeden Betrieb.

Lehrlingsbefragung zeigt, wieviel Potenzial in der Branche steckt

Präsentiert wurde die erste ÖHV-Lehrlingsbefragung. Über alle Fragen hinweg ergab sich eine Note von 2,3 auf einer Skala von 1 bis 6. Besonders positiv wurden der Spaß an der Arbeit (1,5) und die Hilfsbereitschaft in den Teams bewerteten. Büsra Bakar von ARCOTEL Hotels beeindruckte mit einem strukturierten dreijährigen Entwicklungsmodell, Elisabeth Fischer vom Hotel Fischer in Marchtrenk mit Schulkooperationen und der Ausbildung von acht Lehrlingen, das sind über ein Viertel des Teams.

Hotels als Great Place To Work® zertifizieren und in die Auslage stellen

Bei der Mitarbeiterbindung unterstützt die ÖHV konkret: Mitglieder profitieren von exklusiven Sonderkonditionen von 40 % auf die Leistungspakete von Great Place To Work®. Sie helfen, die individuelle Arbeitgeberqualität messbar zu machen, gezielt zu entwickeln – und zu kommunizieren! Details dazu gibt es unter www.oehv.at/great-place-to-work/.

Cyber Security: Brennpunkt-Thema Nr. 1 schon am 14. Jänner beim nächsten ÖHV-Forum

Zum nächsten Forum lädt die ÖHV Wien aufgrund der Brisanz schon am 14. Jänner – zum Thema Cyber Security. Denn die Hotellerie steht akut im Visier von Cyberkriminellen. Ransomware-Angriffe, Datenlecks bei Buchungsdienstleistern und daraus resultierenden Phishing-Kampagnen gegen Gäste kosten Zeit, Geld und Gästevertrauen. Die komplexe Kette aus PMS, Buchungsplattformen, Payment-Dienstleistern, WLAN, Smart-Room-Technik und externen IT-Anbietern, dazu Phishing und User-Fehler, bietet viel Angriffsfläche: „Ich empfehle allen dringend, da auf Zack zu sein“, lädt Ipp alle Kolleg:innen zum informativen Get-together am 14. Jänner ab 13:00 Uhr im A1 Headquarter in der Lassallestraße: „Am besten den Termin gleich eintragen, der ist wichtig!“

Zur Nachlese und druckfähigen Fotos vom ÖHV Forum Wien geht es hier, zu weiteren Pressemeldungen der ÖHV sowie Bildmaterial unter www.oehv.at/presse.