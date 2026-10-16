REKORDVORVERKAUF FÜR VBW-KULTMUSICAL TANZ DER VAMPIRE: Schon 10.000 Tickets in nur 48 Stunden verkauft

Wien (OTS) -

Der Vorverkauf für TANZ DER VAMPIRE ist fulminant gestartet: Nur 48 Stunden nachdem die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, bekannt gegeben hatten, dass VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck das VBW-Kultmusical ab Herbst 2027 in einer überarbeiteten Neuproduktion des Originals nach Wien holen wird, wurden bereits 10.000 Tickets verkauft.

Damit knüpft TANZ DER VAMPIRE an die erfolgreichsten Vorverkaufsstarts der VBW in den vergangenen Jahren an und reiht sich in die Riege von Produktionen wie ROCK ME AMADEUS, MARIA THERESIA – DAS MUSICAL oder CATS ein.

Mag. a Karin Ramser, Geschäftsführerin der Wien Holding: „Der Rekordvorverkauf von TANZ DER VAMPIRE unterstreicht die außergewöhnliche Begeisterung des Publikums für dieses Kultmusical. Die Vereinigten Bühnen Wien setzen damit einmal mehr ein starkes Zeichen für die Attraktivität des Kulturstandorts Wien. Wir freuen uns sehr auf die Rückkehr dieses Publikumslieblings im Jahr 2027.“

Prof. Dr. Franz Patay, Geschäftsführer der VBW: „10.000 Tickets in nur 48 Stunden sind für uns ein überwältigendes Signal. Es zeigt, dass die Begeisterung für TANZ DER VAMPIRE ungebrochen ist und die Menschen sich auf die Rückkehr jener Produktion freuen, die ihren Ursprung bei den Vereinigten Bühnen Wien hat. Wir sind stolz darauf, diese internationale Erfolgsgeschichte ab Herbst 2027 als Eigenproduktion weiterzuschreiben.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Wir freuen uns sehr über diesen großartigen Auftakt und das überwältigende Interesse an TANZ DER VAMPIRE. Dass bereits in den ersten 48 Stunden 10.000 Tickets verkauft wurden, ist ein starkes Zeichen dafür, welchen Stellenwert dieses Kultmusical beim Publikum hat. Wir können es kaum erwarten, diese einzigartige Produktion ab Herbst 2027 in einer überarbeiteten Neuproduktion des Originals wieder nach Wien zu bringen und die Erfolgsgeschichte gemeinsam mit unserem Publikum fortzuschreiben.“

Mit rund 11 Millionen Besucher*innen in 15 Ländern und 13 Sprachen zählt TANZ DER VAMPIRE zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musicals der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding. Nun kehrt das VBW-Kultmusical in neuem Glanz nach Wien zurück. Die große Gala-Premiere findet im September 2027 statt, Cast und Team werden im Frühjahr präsentiert.

TANZ DER VAMPIRE

Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VEREINIGTEN BÜHNEN WIEN.



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