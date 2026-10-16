- 16.10.2026, 11:21:02
- /
- OTS0084
GRÜNE — TERMINE
Von 19. Oktober bis 24. Oktober
Montag, 19. Oktober
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Salzburg.
Dienstag, 20. Oktober
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Tirol.
Mittwoch, 21. Oktober
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Oberösterreich.
Donnerstag, 22. Oktober
15:45 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das Kürbisfest in Wien Margareten.
Ort: Siebenbrunnenplatz, 1050 Wien
19:30 Uhr: Stv.-Klubobman Werner Kogler besucht die Eröffnung der 64. Viennale.
Ort: Gartenbaukino, 1010 Wien
Freitag, 23. Oktober
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag im Burgenland.
Samstag, 24. Oktober
Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in der Steiermark.
Rückfragen & Kontakt
Die Grünen
[email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU