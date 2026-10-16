GRÜNE — TERMINE

Von 19. Oktober bis 24. Oktober

Wien (OTS) - Montag, 19. Oktober

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Salzburg. Dienstag, 20. Oktober

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Tirol. Mittwoch, 21. Oktober

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in Oberösterreich. Donnerstag, 22. Oktober

15:45 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das Kürbisfest in Wien Margareten.

Ort: Siebenbrunnenplatz, 1050 Wien 19:30 Uhr: Stv.-Klubobman Werner Kogler besucht die Eröffnung der 64. Viennale.

Ort: Gartenbaukino, 1010 Wien Freitag, 23. Oktober

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag im Burgenland. Samstag, 24. Oktober

Bundessprecherin Leonore Gewessler unternimmt einen Bundesländertag in der Steiermark.

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