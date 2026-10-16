- 16.10.2026, 11:20:33
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„Das Gespräch“ zum Thema „Putins Schattenkrieg – wie sicher sind wir?“
Am 18. Oktober um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Ruf, Reisner, Tchakarova und Gady
Spionage, Sabotage, Cyberangriffe: vom Stromnetz bis zum Supermarkt. Russland hat Europas kritische Infrastruktur im Visier. Auch Österreich ist Zielscheibe der hybriden Kriegsführung des Kreml. Wien gilt seit Jahrzehnten als Spionage-Drehscheibe. Sind wir ausreichend geschützt oder wurde die Gefahr zu lange unterschätzt? Wie verwundbar ist Österreich? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Franz Ruf
Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit
Markus Reisner
Militärstratege, Oberst des Bundesheeres
Velina Tchakarova
Geostrategin
Franz-Stefan Gady
Militäranalytiker
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