„Das Gespräch“ zum Thema „Putins Schattenkrieg – wie sicher sind wir?“

Wien (OTS) -

Spionage, Sabotage, Cyberangriffe: vom Stromnetz bis zum Supermarkt. Russland hat Europas kritische Infrastruktur im Visier. Auch Österreich ist Zielscheibe der hybriden Kriegsführung des Kreml. Wien gilt seit Jahrzehnten als Spionage-Drehscheibe. Sind wir ausreichend geschützt oder wurde die Gefahr zu lange unterschätzt? Wie verwundbar ist Österreich? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:

Franz Ruf

Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit

Markus Reisner

Militärstratege, Oberst des Bundesheeres

Velina Tchakarova

Geostrategin

Franz-Stefan Gady

Militäranalytiker