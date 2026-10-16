  • 16.10.2026, 11:13:32
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Neugestaltete Ortsdurchfahrt Haag offiziell fertiggestellt

Mehr Verkehrssicherheit auf der L 6280 durch sanierte Fahrbahn und neuen Gehsteig

St. Pölten (OTS) - 

Die Ortsdurchfahrt Haag im Zuge der Landesstraße L 6280 wurde auf einer Gesamtlänge von rund 600 Metern umfassend saniert und neugestaltet. Die Gesamtkosten für die Fahrbahnerneuerung beliefen sich auf rund 112.000 Euro. Davon trägt das Land Niederösterreich rund 84.000 Euro, die Stadtgemeinde Haag übernimmt rund 28.000 Euro. Die Nebenanlagen wurden von der Swietelsky AG im Auftrag und auf Kosten der Stadtgemeinde Haag errichtet.

Aufgrund des schlechten Fahrbahnzustands mit Schadstellen war eine Sanierung der L 6280 zwischen Kilometer 4,6 und Kilometer 5,2 erforderlich. Da die Stadtgemeinde Haag im Jahr 2025 die Wasserleitung saniert hatte, mussten außerdem die dabei entstandenen Künetten dauerhaft wiederhergestellt werden. Auch die Nebenanlagen wie Gehsteige und Parkflächen sowie die Einrichtungen zur Oberflächenentwässerung entsprachen nicht mehr den heutigen Verkehrsanforderungen. Der NÖ Straßendienst und die Stadtgemeinde Haag beschlossen daher, den betroffenen Straßenabschnitt zu sanieren und neu zu gestalten.

Im Zuge der Arbeiten wurde die Fahrbahn der L 6280 über die gesamte Fläche 3,5 Zentimeter tief abgefräst. Darüber hinaus wurden auf einer Länge von rund 600 Metern die Einlaufschächte und Schachtabdeckungen in der Fahrbahn ausgetauscht. Abschließend erhielt die gesamte Fahrbahnfläche eine 3,5 Zentimeter starke Deckschicht. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde die Fahrbahn teilweise auf eine Breite von sechs Metern verschmälert. Entlang der Bahnhofstraße entstand im Kreuzungsbereich mit der Erholungsstraße zudem ein rund 30 Meter langer neuer Gehsteig.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter der Telefonnummer 0676/812-60141 bei Ing. Christoph Schodl, BA MA, oder per E-Mail an [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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