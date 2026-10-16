  • 16.10.2026, 11:08:32
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ORF-„Pressestunde“ mit Klaudia Tanner, Bundesministerin für Landesverteidigung, ÖVP

Am 18. Oktober um 11.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Die Leistungsschau des Bundesheeres am Nationalfeiertag hat lange Tradition – auch heuer ist sie ab 10.45 Uhr wieder live in ORF 2 zu sehen. Am Heldenplatz fährt schweres Gerät auf – ein garantierter Publikumsmagnet. Der Alltag ist schon weniger glamourös: Die Wehrdienstreform will nach schwieriger Kompromissfindung nicht über die Ziellinie, die Budgetprobleme zügeln den Aufbauplan des Heeres und die Suche nach genügend Rekruten und Rekrutinnen ist ein Dauerthema. Seit fast sechs Jahren ist Klaudia Tanner, ÖVP, Verteidigungsministerin. Wie hat sich der Blick der Öffentlichkeit auf das Heer geändert? Was versteht sie unter stärkerer militärischer Kooperation Österreichs mit Kanada? Warum braucht der Heeresnachrichtendienst mehr Kompetenz, und was hält sie von den Turbulenzen beim Koalitionspartner SPÖ?

Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, um 11.05 Uhr in ORF 2 stellen Doris Helmberger-Fleckl, „Die Furche“, und Christine Thönicke-Frenkenberger, ORF.

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