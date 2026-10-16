Career-Speed-Networking beim fünften PRVA Talent Garden

Wien (OTS) -

Kontakte knüpfen, Fragen stellen und potenzielle Arbeitgeber:innen kennenlernen und das ganz ohne klassisches Bewerbungsgespräch: Beim fünften PRVA Talent Garden trafen junge Talente auf Unternehmen, Agenturen und Institutionen aus der Kommunikations- und Marketingbranche. Das etablierte Career-Speed-Networking des Public Relations Verband Austria (PRVA) fand auch heuer wieder in entspannter Atmosphäre im JO&JOE Vienna statt. Neben OBSERVER Brand Intelligence, Partner des Talent Garden seit der ersten Ausgabe, waren 2026 erstmals die Marketing Natives des Dialog Marketing Verband Österreich (DMVÖ) mit dabei und sorgten für ein noch breiteres Angebot an Kommunikationsjobs aus Marketing, Werbung und PR.



Speed-Networking statt Bewerbungsgespräch

Was vor fünf Jahren aus einer Idee der PRVA Newcomer entstand, nämlich jungen Talenten einen unkomplizierten Zugang zur Kommunikationsbranche zu ermöglichen, hat sich mittlerweile zu einem Fixpunkt für Nachwuchskräfte und Arbeitgeber:innen entwickelt. Im Vordergrund steht dabei der persönliche Austausch: In kurzen Gesprächen können sich beide Seiten kennenlernen, Erwartungen abgleichen und im besten Fall den Grundstein für den nächsten Karriereschritt legen.

„Gerade am Beginn der Karriere sind persönliche Begegnungen besonders wertvoll. Beim Talent Garden bekommen junge Talente die Möglichkeit, Unternehmen abseits des klassischen Bewerbungsprozesses kennenzulernen und Arbeitgeber:innen treffen auf Menschen, die offen, neugierig sind und etwas bewegen wollen“, so Amanda Narzt aus dem PRVA Vorstand.

Auch OBSERVER Brand Intelligence begleitet den Talent Garden bereits seit seinen Anfängen. „Wir unterstützen den Talent Garden seit der ersten Ausgabe, weil uns die Förderung des Kommunikationsnachwuchses ein echtes Anliegen ist“, sagt Stephan Ifkovits, Head of Communications bei OBSERVER Brand Intelligence. „Über die Jahre haben wir erlebt, dass hier tatsächlich Verbindungen entstehen, aus denen sich berufliche Zusammenarbeit entwickelt. Genau das macht das Format für mich so besonders.“



Was erwartet sich der Nachwuchs vom Arbeitsmarkt?

Zum Auftakt des Abends präsentierte Stephan Ifkovits aktuelle Ergebnisse einer Umfrage von OBSERVER. Im Fokus standen die Erwartungen junger Menschen an Arbeitgeber:innen und den Arbeitsmarkt. Die Ergebnisse widerlegen ein weitverbreitetes Vorurteil: Junge Menschen sind keineswegs arbeitsscheu. Die große Mehrheit der Befragten ist bereit, fünf Tage pro Woche zu arbeiten, viele können sich auch eine klassische 40-Stunden-Woche vorstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Bereitschaft sogar gestiegen.

„Wir sollten daher aufhören, der jungen Generation mangelnden Arbeitswillen zu unterstellen. Vielmehr sind die Unternehmen gefordert, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn die Studierenden wollen arbeiten, erwarten dafür aber zu Recht ein faires Gehalt, Wertschätzung und eine gute Führungskultur“, fasst Stephan Ifkovits, Initiator der Studie und Head of Marketing & Communications bei OBSERVER, die Ergebnisse zusammen.

Die Ergebnisse lieferten zugleich den Ausgangspunkt für den anschließenden Panel-Talk. Cornelia Sima, Medien- und Contentmanagerin in der Unternehmenskommunikation beim Wiener Gesundheitsverbund, und Markus Schenk, People Business Partner bei WPP Media, diskutierten darüber, was einen gelungenen Berufseinstieg ausmacht, welche Erwartungen

Information junge Kommunikationstalente heute mitbringen und worauf Unternehmen bei Berufseinsteiger achten.

Danach hieß es: miteinander ins Gespräch kommen. Beim Career-Speed-Networking konnten die Teilnehmer:innen in kurzen Gesprächsrunden die unterschiedlichen Arbeitgeber:innen kennenlernen und sich einen direkten Eindruck von Unternehmen,

Agenturen und möglichen Berufsfeldern verschaffen. Drinks und Pizza sorgten für den passenden informellen Rahmen.



Über den PRVA (Public Relations Verband Austria)

Der Public Relations Verband Austria ist der Verband für Kommunikationsexpert:innen mit einem ganzheitlichen Verständnis

für professionelle und strategische Kommunikation in Österreich. Als freiwillige Interessenvertretung und zentrale

Vernetzungsplattform für seine rund 800 Mitglieder unterstreicht der PRVA die gesellschaftspolitische Relevanz und

Verantwortung professioneller Public Relations. Seit 1975 engagiert sich der PRVA für Aus- und Weiterbildung von PRTreibenden,

die Etablierung von Qualitäts-Standards sowie für Bewusstseinsbildung und ethische Richtlinien in der Branche.



Über die PRVA Newcomer

Die PRVA Newcomer sind das U30-Netzwerk für junge Ein- und Aufsteiger:innen der österreichischen Kommunikationsbranche. Sie unterstützen Nachwuchstalente dabei, wertvolle Kontakte zu knüpfen, sich beruflich weiterzuentwickeln und ihren eigenen

Weg in der Branche zu finden. Im Mittelpunkt stehen Vernetzung, Weiterbildung, Erfahrungsaustausch und berufliche Orientierung. Mit Formaten wie dem Talent Garden schaffen die PRVA Newcomer Möglichkeiten, voneinander zu lernen, neue Perspektiven zu entdecken und Verbindungen zwischen jungen Talenten, potenziellen Arbeitgeber:innen und

erfahrenen Branchenvertreter:innen zu knüpfen.

Die Verbandsarbeit wird von folgenden Wirtschaftspartnern unterstützt: