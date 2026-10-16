SPÖ-Seltenheim zur September-Inflation: „Trumpflation treibt Ölpreise nach oben – SPÖ kämpft mit voller Kraft gegen die Teuerung“

Wien (OTS) -

Die heute, Freitag, veröffentlichten Inflationszahlen der Statistik Austria zeigen, wie sehr die von Donald Trump befeuerte Teuerung Österreich belastet. Ohne Treibstoffe und Heizöl wäre die Inflation im September bei 2,4 statt 3,6 Prozent gelegen. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim ist klar: „Der Iran-Krieg von Kickls Idol Trump treibt die Treibstoff- und Heizölpreise massiv nach oben. Umso wichtiger ist, dass die SPÖ in der Bundesregierung mit aller Kraft gegen die Teuerung ankämpft. Wir sorgen dafür, dass sich die Fehler der Vorgängerregierung nicht wiederholen und greifen ein“, so Seltenheim, der betont: „Die SPÖ hat die Verlängerung und Verschärfung der Spritpreisbremse durchgesetzt. Eine Tankfüllung ist damit im Schnitt um rund 6 Euro günstiger. Mit der Spritpreisbremse nehmen wir einen der stärksten Preistreiber direkt ins Visier und entlasten Pendler*innen und Familien“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

„Die Kickl-FPÖ stimmt im Parlament gegen fast alle Maßnahmen zur Bekämpfung der Teuerung und lässt die Bevölkerung und Betriebe im Stich. Kickl und Co. hetzen und spalten, Lösungen haben sie keine. Während Kickl seinem Idol Trump die Mauer macht und die Verantwortung von Trump und Putin für die hohen Spritpreise leugnet, sorgt die SPÖ für Entlastung“, sagt Seltenheim.

Für die SPÖ hat der Kampf gegen die Teuerung höchste Priorität. „Die SPÖ packt an und greift ein. Mit zahlreichen Maßnahmen von der Mietpreisbremse über den Strom-Sozialtarif und den 10-Cent-Strompreisdeckel bis hin zur Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und der verschärften Spritpreisbremse machen wir das Leben leistbarer“, so Seltenheim, der festhält: „Das Leben muss leistbar sein – wir werden bei der Bekämpfung der Inflation nicht lockerlassen!“, so Seltenheim. (Schluss) ls/lw