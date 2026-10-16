AI Media Leaders Conference 2026 holt internationale KI-Fachleute aus Wirtschaft, Tech, Politik und Wissenschaft nach Hamburg

Hamburg (OTS) -

Vier Themen-Tracks, zwei Bühnen und internationale Perspektiven auf die KI-Transformation: Bei der AI Media Leaders Conference 2026 diskutieren rund 400 Entscheider und Impulsgeber KI-Strategien für die Medien- und Digitalbranche. Die dpa unterstützt die Veranstaltung.

Ein Austausch über Branchengrenzen hinweg, um gemeinsam die KI-Transformation voranzutreiben: Das ist das Ziel der AI Media Leaders Conference 2026, die in diesem Jahr am 12. November im Emporio Haus in Hamburg stattfinden wird. Ausgerichtet wird die Konferenz von nextMedia.Hamburg, Teil der Hamburg Kreativ Gesellschaft. Erwartet werden rund 400 Entscheiderinnen und Entscheider sowie führende Köpfe aus Medien- und Digitalwirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Politik - darunter mehr als 35 nationale und internationale Speaker. Die Konferenz vereint dabei die Vielfalt der deutschsprachigen Medien- und Digitalwirtschaft - von Presse, Werbung, Rundfunk, Film, Buch, Musik, Software & Games, Social Media bis E-Commerce.

Entwickelt wurde das Programm in Zusammenarbeit mit den Partnern der AI Media Leaders Conference. Das sind die dpa Deutsche Presse-Agentur, 27 Kilometer Entertainment, Funke Mediengruppe, Google Deutschland, RTL Deutschland, SPIEGEL Gruppe, pilot Agenturgruppe, ZEIT Verlagsgruppe, Ströer Media Deutschland, AI Group, Hamburg AI Creators Award (HAICA) und MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein.

Zum Auftakt werden Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien der Freien und Hansestadt Hamburg, und Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft, die Teilnehmenden begrüßen. Durch das Programm führen Marie Kilg und Gregor Schmalzried, Hosts des ARD-Formats "Der KI-Podcast".

Egbert Rühl, Geschäftsführer der Hamburg Kreativ Gesellschaft: "KI mischt auch in der Medien- und Digitalwirtschaft die Karten neu. Geschäftsmodelle verändern sich, die Kontrolle über Inhalte und Zugänge zum Publikum wird neu verhandelt, Wertschöpfung verschiebt sich. Die Unternehmen müssen ihren Anspruch und ihre Stärken in diese Entwicklung einbringen. Dafür braucht es unternehmerischen Mut, Wissen und den Austausch über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg. Mit der AI Media Leaders Conference schaffen wir in Hamburg einen Ort, an dem Entscheider*innen Fragen miteinander diskutieren und daraus konkrete Handlungsmöglichkeiten ableiten."

Das Programm: Vier Themen-Tracks auf zwei Bühnen

In vier thematischen Tracks beleuchtet die AI Media Leaders Conference die KI-Transformation aus unterschiedlichen Perspektiven: System Change, New Media Systems Logic, Business Reality sowie Foresight AI & Media. Im Mittelpunkt stehen neue Geschäftsmodelle, strategische Weichenstellungen und die Frage, wie sich Medienunternehmen in einer zunehmend KI-geprägten Wirtschaft positionieren können.

System Change: Wie KI die Wirtschaft verändert

Der Thementrack System Change blickt auf die großen Linien unseres sich durch KI wandelnden globalen Wirtschafts- und Innovationssystems. Dr. Frederik G. Pferdt, Autor und Googles erster Chief Innovation Evangelist, zeigt in der Eröffnungskeynote, welche Fähigkeiten Menschen und Organisationen benötigen, um in einem neuen System erfolgreich zu sein.

Eine internationale Perspektive eröffnet Stephan Scheuer vom Handelsblatt im Gespräch mit China-Expertin Moonie Zhu. Gemeinsam diskutieren sie die Strategien und Ökosysteme der KI-Supermächte USA und China.

Welche Antworten Deutschland und Europa auf den internationalen Wettbewerb finden müssen, thematisiert Marco-Alexander Breit, Abteilungsleiter für Digitalpolitik und Wirtschaft beim Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung. Er stellt seine Vision für Deutschland und Europa im globalen KI-Wettbewerb vor.

New Media Systems Logic: Wie KI das Medienmodell neu definiert

In dem Track New Media Systems Logic richtet sich der Fokus bereits auf ein neues Medienmodell. Der ehemalige Executive Product Manager des BBC News Labs David Caswell zeigt in seinem Impuls, warum sich Medienunternehmen künftig neu definieren müssen - als Plattformen, Services und Wissenssysteme, deren zentrale Produkte künftig nicht nur aus Inhalten bestehen.

Die Leiterin der INMA Product & Tech Initiative, Jodie Hopperton, spricht in ihrer Keynote über ein neues Verständnis von Distribution, Monetarisierung und Audience Ownership. Sie zeigt, wie Medienunternehmen produktorientiertes Denken einsetzen können, um Wachstum zu fördern, Kundenerlebnisse zu verbessern und wie sie sich im schnell entwickelnden KI-Ökosystem zurechtfinden können.

Business Reality: Wie verändert KI realwirtschaftliche Entscheidungen?

Wie KI zum Treiber neuer Geschäftsmodelle werden kann, zeigen Maximilian Orgonyi von RTL Deutschland und Kathrin Franssen von Intermate. In ihren Impulsen beleuchten sie aus der jeweiligen Unternehmensperspektive, wo in den kommenden Jahren konkrete Umsatzpotenziale entstehen - von KI-Produkten und Agenten über API-Strategien und die Monetarisierung von Daten bis hin zu neuen Erlösmodellen.

Im Panel mit Carina Laudage (FUNKE Mediengruppe), Christian Röpke (ZEIT Verlagsgruppe) und Thomas Hinrichs (Bayerischer Rundfunk) rücken die Veränderungen im Journalismus in den Fokus.

Beim Fireside Chat mit Andreas Briese von YouTube geht der Blick Richtung Aufmerksamkeit, Reichweite und Wertschöpfung. Thematisiert wird darin die Bedeutung starker Medienmarken sowie die Frage, wie sich Machtverhältnisse im Medienökosystem verschieben und wo dabei neue Monetarisierungs- und Wachstumspotenziale entstehen können.

Foresight AI und Media: Welche Weichen sollten heute gestellt werden?

Wie verändern sich Wertschöpfung, Wettbewerb und Geschäftsmodelle? Welche Rolle spielen künftig Plattformen, Services, Daten, Communities und geistiges Eigentum? Vanessa Cann wirft einen strategischen Blick auf die nächste Entwicklungsstufe der digitalen Wirtschaft und die Unternehmen, die in dieser erfolgreich sein werden. Vanessa Cann ist eine führende Stimme im europäischen KI-Ökosystem, Managing Director und Data & AI Innovation Lead bei Accenture sowie Gründerin und Ex-CEO der nyonic GmbH. Sie prägte den KI Bundesverband, initiierte LEAM (Large European AI Models) und gründete eine gemeinnützige KI-Akademie. Forbes und Capital zählen sie zu den einflussreichsten Persönlichkeiten Europas.

Eine vollständige Übersicht zum Programm und eine Liste mit allen Speakern gibt es auf der Website, unter: https://nextmedia-hamburg.de/events/kalender/aim-leaders/

Tickets sind über den Ticketshop erhältlich: https://tickets.infield.live/event/aim-leader-confernce-ptw8yl

Medienvertreter, die am Veranstaltungstag über die AI Media Leaders Conference berichten möchten, bitten wir um eine vorherige Akkreditierung. Bitte wenden Sie sich hierfür an den unten genannten Pressekontakt von nextMedia.Hamburg.

nextMedia.Hamburg

Mit ihrer Initiative nextMedia.Hamburg fördert die Hamburg Kreativ Gesellschaft gezielt die Medien- und Digitalwirtschaft in Hamburg. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für die Branche nachhaltig zu verbessern und Hamburg als attraktiven Medien- und Digitalstandort zu stärken. nextMedia.Hamburg begleitet Unternehmen auf ihrem Weg in eine erfolgreiche digitale Zukunft - vom technologieorientierten Start-up bis zum etablierten Medienhaus. Die Initiative unterstützt Transformationsprozesse, fördert neue Geschäftsideen und gibt Innovationen gezielt Anschub. Mehr erfahren auf www.nextmedia-hamburg.de .

Hamburg Kreativ Gesellschaft

Die Hamburg Kreativ Gesellschaft ist seit 2010 die städtische Wirtschaftsförderung für die Kreativwirtschaft in Hamburg. Als eine der größten und ältesten Institutionen ihrer Art in Deutschland unterstützt sie Kreativschaffende aller elf Teilmärkte - von Design und Musik über Film und Architektur bis hin zu Games und Werbung. Mit Förderprogrammen, Beratungen, Netzwerkveranstaltungen und Innovationsformaten stärkt die Hamburg Kreativ Gesellschaft die wirtschaftliche und gesellschaftliche Relevanz der Branche. Darüber hinaus ist sie aktiv in der Vermittlung und Entwicklung von Räumen für Kreativschaffende sowie in Quartiers- und Stadtentwicklungsprozesse involviert. Mit dem Projekt Jupiter, der Umnutzung eines ehemaligen Kaufhauses, hat sie einen bundesweiten Leuchtturm für kreative Zwischennutzung geschaffen, der 2024 mit dem polis Award ausgezeichnet wurde. Weitere Informationen unter: kreativgesellschaft.org .

dpa

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