Denzel Robotics erweitert Gausium-Angebot um Reinigungsroboter für Großflächen

Wiener Neudorf (OTS) -

Denzel Robotics, exklusiver Generalimporteur von Gausium in Österreich, bringt mit dem Gausium Marvel einen autonomen Reinigungsroboter für große Hallen- und Gewerbeflächen auf den österreichischen Markt.

Der Roboter kehrt losen Schmutz zuerst auf und reinigt den Boden unmittelbar danach nass – in einer einzigen Fahrt. Damit fasst er zwei bisher getrennte Arbeitsgänge zusammen und schafft in der Praxis über 1.500 Quadratmeter pro Stunde. Erhältlich ist er ab Anfang 2027, Vorführungen und Teststellungen sind ab sofort möglich.

Zwei frontseitige Seitenbürsten nehmen zunächst Staub und groben Schmutz auf und führen ihn in eine integrierte Schmutzwanne. Unmittelbar dahinter übernehmen die hinteren Tellerbürsten die Nassreinigung.

Der trockene Schmutz kommt so gar nicht erst mit Wasser in Kontakt. Es entsteht kein Schmutzfilm, die Sauglippe verstopft nicht, und es bleiben keine Schlieren zurück, die Rutschgefahr bedeuten.

Kraft und Arbeitsbreite für große Hallen

Für intensive Reinigung verfügt Marvel über einen Bürstenanpressdruck von bis zu 55 kg. Mit einer Durchfahrtsbreite von 85 cm und einer Kehrbreite von 840 mm sowie einer Scheuerbreite von 600 mm ist der Roboter für großflächige Anwendungen wie Logistik- und Lagerhallen, Produktionsstätten, Großmärkte, Einkaufszentren und Tiefgaragen, etc. ausgelegt.

„In vielen Logistikhallen wird heute zweimal gereinigt: erst gekehrt, dann nass gewischt. Der Marvel erledigt beides in einer Fahrt. Für unsere Kunden heißt das: große sind Flächen zuverlässig sauber, das Reinigungspersonal hat Zeit für Aufgaben, die ein Roboter nicht übernehmen kann“ , sagt Ing. Mag. Jürgen Höller, Geschäftsführer der Denzel Robotics GmbH.

Für lange Einsatzzeiten ausgelegt

Marvel verfügt über einen 80-Liter-Frischwassertank, der für eine Reinigungsfläche von rund 7.000 m² ausgelegt ist, einen 70-Liter-Schmutzwassertank sowie einen 120-Ah-LFP-Akku. Laut Hersteller ermöglicht eine Akkuladung bis zu sieben Scheuersaugzyklen oder mehr als zehn Stunden Kehren.

Ein integriertes Selbstreinigungssystem spült den Schmutzwassertank automatisch und reinigt den Ansaugweg. Das reduziert Ablagerungen und verringert den manuellen Reinigungsaufwand.

Navigation für Flächen mit Personen- und Staplerverkehr

Für die autonome Navigation kombiniert Marvel 3D-LiDAR mit 360°-Umgebungserfassung und SLAM-basierter Lokalisierung. Laut Hersteller erkennt das System unter anderem Menschen, Fahrzeuge, Kabel, Teppiche und Glastüren. Damit ist der Roboter auf den Einsatz in Umgebungen ausgelegt, in denen sich Personen und Fahrzeuge bewegen.

Ab sofort bei Denzel Robotics erleben

Interessierte Unternehmen können den Marvel ab sofort bei Denzel Robotics in Wiener Neudorf erleben. Vorführungen und Teststellungen direkt vor Ort beim Kunden sind ebenfalls ab sofort möglich; erste Teststellungen bei österreichischen Unternehmen laufen bereits. Erhältlich ist der Marvel ab Anfang 2027 zum Listenpreis von 30.990 Euro netto.

„Ein Reinigungsroboter ist nur so gut wie seine Implementierung im Betrieb. Wir kartieren die Flächen, stimmen die Reinigungszeiten mit Staplerverkehr und Schichtbetrieb ab und betreuen die Geräte mit unserer eigenen Service-Organisation. Erst so wird aus Technik eine Entlastung im Alltag“ , so Ing. Mag. Höller, Geschäftsführer Denzel Robotics.

Gausium Marvel auf einen Blick:

Kombireinigung

Kehren und Schrubben in einem Arbeitsgang

getrennte Trocken-Schmutzaufnahme und Nassreinigung

über 1.500 m²/h Flächenleistung (Praxiswert)

840 mm Kehrbreite

600 mm Scheuerbreite

55 kg Bürstenanpressdruck

85cm Durchfahrtsbreite

Ausdauer

80 l Frischwassertank (für ca. 7.000 m²)

70 l Schmutzwassertank

120-Ah-LFP-Akku

Ca. 7 Stunden Scheuersaugen bzw. über 10 Stunden Kehren

Autonomie

3D-LiDAR & 360°-Umgebungserfassung

SLAM-basierte Lokalisierung

Hinderniserkennung (u.a. Personen, Fahrzeuge, Kabel, Glastüren)

integriertes Selbstreinigungssystem

Preis & Verfügbarkeit

Listenpreis 30.990 Ꞓ netto · Verkaufsstart Anfang 2027 · Vorführungen und Teststellungen ab sofort