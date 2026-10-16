Heizungsreparatur: Betrüger in Ballungsräumen 'reparieren' Gasthermen

Österreich (OTS) -

Die nächste Heizperiode steht schon vor der Tür. Für die Vereinigung Österreichischer Kessel- und Heizungsindustrie (VÖK) als Branchenvertretung, sowie führender Heiztechnikspezialisten der richtige Zeitpunkt, auf Betrüger im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten hinzuweisen und wertvolle Tipps gegen unlautere Machenschaften zu geben. Die Betrugsmasche betrifft vorwiegend bekannte Marken in ganz Österreich und läuft stets nach demselben Muster ab: Unbefugte geben sich fälschlich als Mitarbeitende des Kundendienstes einer bekannten Marke aus und setzen dabei betrügerische Handlungen, die den betroffenen Kundinnen und Kunden meist hohe Kosten und viel Ärger bescheren. „Als Zusammenschluss seriöser Markenfirmen wollen wir mit Information gegensteuern und potenzielle Opfer vor möglichem Schaden bewahren“, erklärt VÖK-Geschäftsführerin Dr. Elisabeth Berger.

Achtsamkeit bereits beim Erstkontakt wichtig

Die VÖK startet daher gemeinsam mit den Branchen-Größen Bosch, Buderus, Hoval, Vaillant, Viessmann und Wolf eine breit angelegte Informationskampagne. Eine zentrale Botschaft ist, dass die Achtsamkeit bereits bei der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst beginnt. „Heute erfolgt der Erstkontakt oft digital. Es wird dringend empfohlen, die Kontaktdaten des Kundendienstes ausschließlich von der offiziellen Website des Herstellers, vom Typenschild des Geräts oder aus den Geräteunterlagen zu übernehmen“, sagt Elisabeth Berger. „Der Kundendienst steht Ihnen rund um die Uhr und auch am Wochenende zur Verfügung“.

Bislang dokumentierte Betrugsfälle konzentrieren sich vor allem auf Ballungsräume und betreffen insbesondere Installations- und Reparaturarbeiten im Zusammenhang mit Gasthermen. Dabei wurde der Schaden meist nur vermeintlich behoben und anschließend überhöhte, in keiner Weise gerechtfertigte Rechnungen gestellt. Der Bundesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker Anton Berger appelliert , in Bezug auf entsprechende Reparaturdienstleistungen grundsätzlich wachsam zu sein: „Bleiben Sie bei der Beauftragung von Fachleuten kritisch und lassen Sie sich zu nichts überreden. Seriöse Firmen informieren nachvollziehbar und transparent, drängen nicht auf schnelle Entscheidungen und setzen ihre Kundschaft niemals unter Druck.“ Prüfen Sie die Seriosität der Firma mit einer der unten stehenden Links.

Betrüger schalten gezielt Suchmaschinen-Anzeigen und betreiben Webseiten, die den Anschein einer Markenfirma beispielsweise über die Adresse erwecken und seriös wirken. Weder der Markenname in der Webadresse noch eine verschlüsselte Verbindung (erkennbar an „https:“) sind ein Nachweis für einen autorisierten Kundendienst. Im Zweifel geben ein Blick ins Impressum oder ein Anruf bei der offiziellen Hotline Sicherheit. Die beteiligten Hersteller informieren zudem auf ihren Websites, woran man einen seriösen Kundendienst erkennt und welche Angaben oder Handlungen als verdächtig einzustufen sind.

Betrüger meist zu zweit vor Ort, Barzahlung wird verlangt

Sind Installations- oder Reparaturanbieter bereits vor Ort im eigenen Zuhause, sollte man deren Auftreten ebenfalls kritisch hinterfragen, um seriöse Fachhandwerker von etwaigen Betrügern zu unterscheiden: Wird ein Firmenfahrzeug genutzt? Tragen die Mitarbeitenden adäquate Arbeitskleidung? Wie verhalten sie sich gegenüber der Kundschaft? „Betrüger treten meist zu zweit auf und neigen dazu, die Kundschaft verbal zu bedrängen. Oft fordern sie eine sofortige Reaktion ein, ohne Zeit für Überlegungen zu bieten“, berichtet der Wiener Landesinnungsmeister der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechniker KommR Robert Breitschopf. Außerdem lehnen Betrüger, trotz gegebenenfalls anderslautender Angaben auf der (gefälschten) Webseite, Kartenzahlung grundsätzlich ab und bestehen auf Barzahlung. „Wenn sich eine Kundin oder ein Kunde genötigt fühlt, sollte umgehend die Polizei gerufen werden. In jedem Fall aber ist es empfehlenswert, die Zahlungsmodalitäten vor der Durchführung etwaiger Reparaturen zu klären, auf einer schriftlichen Rechnung zu bestehen und diese nach Ausstellung auf etwaige Widersprüche zu kontrollieren“, sind sich die Standesvertreter einig.

Seriöser Werkskundendienst: Konzentration auf Reparatur, kein Gerätetausch

Seriöse Unternehmen erkennen Kundinnen und Kunden an einer Reihe von zusätzlichen Merkmalen, die den Werkskundendienst als echt identifizieren – etwa durch einen eigenen Unternehmens-Ausweis, mit dem sich Mitarbeitende als befugt legitimieren, oder durch den Versand einer Erinnerungs-SMS kurz vor dem vereinbarten Termin. Allen Anbietern gemeinsam ist, dass sich der jeweilige Werkskundendienst auf Reparaturen konzentriert und grundsätzlich keinen Gerätetausch durchführt. „Kundenorientierung wird bei etablierten Werkskundendiensten großgeschrieben. Seriöse Fachhandwerker liefern nachvollziehbare Erklärungen und lassen der Kundschaft immer genug Zeit, mögliche Optionen abzuwägen. Sollte sich ein Kunde dennoch einmal unsicher sein, besteht über die offizielle Kundendienst-Hotline des jeweiligen Unternehmens jederzeit eine qualifizierte Rückfragemöglichkeit“, versichert VÖK-Geschäftsführerin Berger.

Facts: Vorsicht Falle!

Ob digitaler Auftritt oder Auftreten vor Ort – ein seriöser Werkskundendienst unterscheidet sich durch vielfältige Merkmale von potentiellen Betrügern.

Detaillierte Informationen dazu auf: