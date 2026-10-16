Startschuss für Wiener Sozialpartnerdialog

Wien (OTS) -

Mit einer Auftakt-Konferenz zum Thema „Hitze in der Stadt“ haben die Arbeiterkammer Wien (AK Wien), die Landwirtschaftskammer Wien (LK Wien), die Gewerkschaften, die Wirtschaftskammer Wien (WK Wien) sowie die Wiener Industriellenvereinigung (IV Wien) den „Wiener Sozialpartnerdialog“ gestartet. Diskutiert wurden die Themen „Hitze in der Stadt und ihre Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen, öffentlichen Raum und Unternehmen.“ Ziel ist eine Stärkung des Wirtschafts- und Arbeits-Standorts Wien, eine innovative Infrastruktur für die Menschen in Wien sowie gute Rahmenbedingungen für Unternehmen und Beschäftigte während der Heißperiode im Sommer. Der „Wiener Sozialpartnerdialog“ setzt für dieses Miteinander unterschiedlicher Interessensvertretungen auf regionaler Wiener Ebene einen neuen Rahmen. In jährlichen Konferenzen wird ein wichtiger Themenbereich diskutiert und ausgelotet, welche gemeinsamen Projekte 2027 entwickelt und zusammen vorangetrieben werden können.

Das sagen die Sozialpartner zum Thema „Hitze in der Stadt“:

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien: „ Die Klimakrise und all ihre Folgen wie Hitze und Trockenheit sind auch für unsere Stadt eine große Herausforderung. Um Wien klima- und zukunftsfit zu machen, brauchen wir gut ausgebildete Fachkräfte in klimarelevanten Zukunftsberufen. Es ist wichtig, dass wir als Sozialpartner gemeinsam Verantwortung übernehmen und in Aus- und Weiterbildung investieren sowie nachhaltige Maßnahmen setzen. Nur so können wir sicherstellen, dass die Menschen in Wien auch in Zukunft gesund und sicher arbeiten können. “

Norbert Walter, Präsident der Landwirtschaftskammer Wien: „ Gerade Themen wie Klimawandelanpassung, Wassermanagement, Fachkräftesicherung und attraktive Zukunftschancen für junge Menschen erfordern einen engen Zusammenschluss aller Sozialpartner. Wir freuen uns, als Landwirtschaftskammer Wien unsere Expertise aus Landwirtschaft, Umwelt und regionaler Versorgung in diesen Dialog einzubringen. “

Sandra Steiner, designierte ÖGB-Vizepräsidentin: „ Der vergangene Sommer war für viele Arbeitnehmer:innen eine enorme Belastung. Denn wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Belastung am Arbeitsplatz – besonders für jene, die im Freien, im Pflege- und Gesundheitsbereich, in Kinderbildungseinrichtungen, im Dienstleistungsbereich und in nicht-klimatisierten Büros und Arbeitsstätten arbeiten. Viele dieser Arbeitnehmer:innen sind Frauen, die ohnehin stärker durch Hitze belastet sind. Wer unsere Gesellschaft am Laufen hält, muss auch Anspruch auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen haben. Es braucht daher klarere Regeln und einen Schulterschluss aller Sozialpartner, damit wirklich alle Beschäftigten in heißen Sommern sicher und gesund arbeiten können. Als Sozialpartner arbeiten wir gemeinsam an Lösungen, um das Leben der Menschen in unserer Stadt zu verbessern, die Beschäftigten zu schützen und die Betriebe bestmöglich zu unterstützen. “

Margarete Kriz-Zwittkovits, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien: „ Wenn Wien im Sommer 40 Grad erreicht, ist das auch eine konkrete Herausforderung für die Wirtschaft: auf der Baustelle, in der Produktion, im Geschäft und in der Gastronomie. Betriebe müssen ihre Arbeit organisieren und ihre Leistungen anbieten können; zugleich müssen Menschen gesund arbeiten können. Dafür braucht es praktikable Regeln, mehr Schatten und gute Kühlung. Auch die Digitalisierung verändert ganze Berufsbilder. Unternehmen brauchen passende Fachkräfte, und Menschen brauchen Weiterbildung über ihr gesamtes Berufsleben. Seit dem Auftakt des Wiener Sozialpartnerdialogs arbeiten wir an diesen Fragen. Jetzt wollen wir daraus gemeinsame nächste Schritte für 2027 machen. “