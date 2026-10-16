Mittagessen wird zur Gesundheitsentscheidung: Sieben von zehn Arbeitnehmer:innen achten bewusster auf ihre Ernährung

Wien (OTS) -

Gesund statt nur schnell: 69 Prozent der Arbeitnehmer:innen in Österreich achten zunehmend auf eine ausgewogene Ernährung.

Klare Erwartung an Gastronomie und Arbeitgeber: 74 Prozent wünschen sich ein gesünderes Angebot in Restaurants, 84 Prozent sehen auch Unternehmen in der Verantwortung.

Regionalität gewinnt an Bedeutung: 83 Prozent achten auf die Herkunft ihres Mittagessens, 89 Prozent würden bei klarer Kennzeichnung eher zu heimischen Produkten greifen.

Essenszuschüsse fördern bessere Entscheidungen: 64 Prozent würden bei einem höheren Zuschuss qualitativ bessere Mahlzeiten wählen.

Gesundes Essen ist für Österreichs Arbeitnehmer:innen längst mehr als ein kurzfristiger Trend. Es wird zunehmend zum festen Bestandteil der täglichen Mittagspause und zu einem wichtigen Kriterium bei der Wahl des Essensangebots. Das zeigt das aktuelle FOOD Barometer von Edenred: Von 10.347 befragten Österreicher:innen geben 69 Prozent an, verstärkt auf eine ausgewogene Ernährung zu achten. Für 88 Prozent von ihnen stehen dabei gesundheitliche Gründe im Vordergrund.

Damit verändern sich auch die Erwartungen an Gastronomie und Arbeitgeber. Arbeitnehmer:innen wollen im Arbeitsalltag bewusster essen und erwarten Angebote, die sie dabei konkret unterstützen. 74 Prozent wünschen sich heute ein gesünderes Speisenangebot von Restaurants. Gleichzeitig finden 84 Prozent, dass Arbeitgeber eine ausgewogene und nachhaltige Ernährung ihrer Mitarbeitenden fördern sollten.

Gesundheit wird zum internationalen Maßstab

Der Wunsch nach einer bewussteren Ernährung zeigt sich nicht nur in Österreich. International geben 77 Prozent der Arbeitnehmer:innen an, zunehmend auf gesunde Lebensmittel zu achten. In Österreich liegt der entsprechende Wert bei 69 Prozent. Bei den Erwartungen an die Gastronomie fällt der Unterschied hingegen gering aus: International wünschen sich 76 Prozent ein gesünderes Speisenangebot, in Österreich sind es 74 Prozent. Gesundheit entwickelt sich damit länderübergreifend zu einem entscheidenden Faktor für die Gestaltung der Mittagspause.

Aus internationaler Sicht zählen frisches Gemüse als Beilage, fettarme Dressings und Olivenöl sowie Vollkornalternativen zu den wichtigsten Merkmalen eines gesunden Restaurantangebots. Fast zwei Drittel der Beschäftigten wählen ihr Mittagsrestaurant danach aus, ob gesunde Speisen angeboten werden. Die Ergebnisse zeigen: Wer Arbeitnehmer:innen erreichen will, muss Gesundheit einfach zugänglich und alltagstauglich machen.

Regionale Herkunft schafft Vertrauen

Neben der gesundheitlichen Qualität spielt auch die Herkunft der Lebensmittel eine zentrale Rolle. 83 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer:innen achten darauf, woher ihr Mittagessen kommt. 89 Prozent würden eher zu heimischen Produkten greifen, wenn deren Herkunft klar gekennzeichnet wäre. Regionalität wird damit nicht nur zu einer Frage der Nachhaltigkeit, sondern auch zu einem wichtigen Qualitäts- und Entscheidungskriterium.

Für Gastronomiebetriebe ergibt sich daraus eine klare Chance: Wer gesunde Optionen bietet und transparent macht, woher die verwendeten Lebensmittel stammen, kann den veränderten Bedürfnissen der Gäste gezielt begegnen. Gleichzeitig können Unternehmen mit entsprechenden Angeboten dazu beitragen, bewusste Ernährung im Arbeitsalltag einfacher zu machen.

Essenszuschüsse ermöglichen bessere Mahlzeiten

Ob eine gesunde und ausgewogene Mahlzeit tatsächlich gewählt wird, hängt auch von den finanziellen Möglichkeiten ab. 64 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer:innen geben an, bei einem höheren Essenszuschuss bessere Mahlzeiten wählen zu wollen. Damit sind Essenszuschüsse nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch ein konkreter Hebel für eine ausgewogenere Ernährung während des Arbeitstages.

Christoph Monschein, Geschäftsführer von Edenred Österreich erklärt: „Gesund essen ist kein kurzfristiger Trend, sondern eine klare Erwartung der Arbeitnehmer:innen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich viele Menschen auch während des Arbeitstages bewusst ernähren möchten. Dafür brauchen sie Angebote, die gesund, leistbar und unkompliziert zugänglich sind. Unternehmen können hier mit einem Essenszuschuss einen konkreten Beitrag leisten: Sie entlasten ihre Mitarbeitenden im Alltag, fördern bewusste Entscheidungen und setzen zugleich ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung.“

Auch international zeigt sich die Bedeutung dieser Unterstützung: 73 Prozent der Arbeitnehmer:innen würden die Qualität ihrer Mahlzeiten verbessern, wenn sich ihr Essenszsuchuss-Budget verdoppeln würde. 46 Prozent der Nutzer:innen geben zudem an, dank des vom Arbeitgeber bereitgestellten Essenszuschusses ausgewogenere und vollständigere Mahlzeiten zu sich zu nehmen.

Arbeitgeberverantwortung trifft Lebensqualität

Eine ausgewogene Mittagspause wirkt direkt im Alltag der Mitarbeitenden. Sie verbindet Gesundheit, Wohlbefinden und Wertschätzung und gewinnt damit auch für Employer Branding und moderne Arbeitswelten an Bedeutung. Unternehmen, die bewusste Ernährung fördern, greifen ein konkretes Bedürfnis ihrer Mitarbeitenden auf und zeigen, dass Benefits dort ansetzen, wo sie täglich spürbar werden.

Mit seinen digitalen Lösungen unterstützt Edenred Unternehmen dabei, ihren Mitarbeitenden einen einfachen Zugang zu einer vielfältigen Auswahl an Mittagessensangeboten zu ermöglichen. So wird aus einem alltäglichen Benefit ein konkreter Beitrag zu mehr Lebensqualität im Arbeitsalltag.

Über das FOOD Barometer

Das FOOD Barometer untersucht Einstellungen und Erwartungen von Arbeitnehmer:innen rund um ihre tägliche Ernährung. Die internationale Erhebung 2026 umfasst 55.468 Teilnehmer:innen aus 21 Ländern und widmet sich den vier Schwerpunkten gesundes Essen, Kaufkraft, Lebensmittelverschwendung und Digitalisierung. In Österreich haben 10.347 Arbeitnehmer:innen an der Befragung teilgenommen.

Über Edenred

Edenred ist die führende digitale Plattform für Unternehmensdienstleistungen in den Bereichen Sozialleistungen, berufliche Mobilität und B2B-Zahlungen. Das Unternehmen ist in 44 Ländern tätig und verbindet mehr als 60 Millionen Nutzer:innen mit über 2 Millionen Partnerhändlern über mehr als 1 Million Unternehmenskunden.

Edenred bietet zweckgebundene Zahlungslösungen für Lebensmittel (z.B. Essenszuschüsse), Incentives (z. B. Geschenkkarten, Plattformen zur Mitarbeiterbindung), Mobilität (z.B. Multi-Energie-, Wartungs-, Maut-, Park- und Pendlerlösungen) und Unternehmenszahlungen (z.B. virtuelle Karten).

Getreu dem Leitbild der Gruppe, "Enrich connections. For good." verbessern diese Lösungen das Wohlbefinden und die Kaufkraft der Nutzer:innen und fördern den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und nachhaltigerer Mobilität. Sie steigern die Attraktivität und Effizienz von Unternehmen und beleben den Arbeitsmarkt und die lokale Wirtschaft. Außerdem fördern sie den Zugang zu gesünderen Lebensmitteln, umweltfreundlicheren Produkten und sanfterer Mobilität.

Die 12.000 Mitarbeiter:innen von Edenred setzen sich täglich dafür ein, die Arbeitswelt zu einem vernetzten Ökosystem zu machen, das jeden Tag sicherer, effizienter und verantwortungsbewusster wird.

Im Jahr 2024 verwaltete die Gruppe dank ihrer globalen Technologie-Assets ein Geschäftsvolumen von fast 45 Milliarden Euro, hauptsächlich durch mobile Anwendungen, Online-Plattformen und Karten.

Edenred ist an der Pariser Börse Euronext notiert und in den folgenden Indizes enthalten: CAC Large 60, Euronext 100, Euronext Tech Leaders, FTSE4Good, DJSI Europe Index, DJSI World Index und MSCI Europe.

Die in dieser Pressemitteilung erwähnten und dargestellten Logos und anderen Marken sind eingetragene Marken von Edenred S.A., ihren Tochtergesellschaften oder Dritten. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Eigentümer:innen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden.

Über Edenred Österreich

Edenred betreut in Österreich mehr als 3.000 Firmenkund:innen und Behörden und bietet rund 300.000 Arbeitnehmer:innen mit seinen Karten und Gutscheinen ein Netzwerk von mehr als 30.000 Einlösemöglichkeiten. Das Unternehmen ist in Österreich seit 1993 vertreten und beschäftigt aktuell mehr als 40 Mitarbeiter:innen am Standort Wien. Edenred unterstützt freiwillige Sozialleistungen für Unternehmen mit verschiedenen Services und versteht sich als ein Unternehmen, in dem soziale und ökologische Verantwortung ein zentraler Wert ist. www.edenred.at