BSA feiert 80 Jahre – Mailath-Pokorny: „Gerade jetzt braucht es Orte wie uns, an denen sachlich diskutiert wird“

Wien (OTS) -

Der BSA, Bund Sozialdemokratischer Akademiker:innen, Intellektueller und Künstler:innen, hat gestern, Donnerstag, im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses sein 80-jähriges Bestehen gefeiert. Rund 180 Gäste aus Politik, Wissenschaft, Kunst und Kultur nahmen an den Feierlichkeiten teil, darunter auch Altbundespräsident Dr. Heinz Fischer, Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. „Wir feiern 80 Jahre BSA in einer Zeit, die für viele Menschen von Unsicherheit geprägt ist, und auch die Sozialdemokratie steht vor großen Herausforderungen. Gerade jetzt braucht es also Orte, an denen sachlich diskutiert und gemeinsam nach Lösungen gesucht wird. Dafür steht der BSA seit 1946 und dafür wollen wir auch in Zukunft stehen“, so BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny. ****

Ehrenpräsidentschaft für Sepp Rieder

Höhepunkt des Abends war die Verleihung der Ehrenpräsidentschaft an Dr. Sepp Rieder. Er war von 1990 bis 2002 BSA-Präsident. „Sepp Rieder hat den BSA zwölf Jahre lang geprägt. Mit der Ehrenpräsidentschaft würdigen wir seine Verdienste und danken ihm für sein Engagement“, hielt Mailath-Pokorny fest.

Über den BSA

Der BSA wurde 1946 gegründet und zählt heute knapp 7.000 Mitglieder über neun Bundesländer verteilt. Er versteht sich als sozialdemokratische Denkfabrik und als Forum für den Austausch zwischen Politik und Gesellschaft.

SERVICE: Fotos der Veranstaltung finden Sie unter folgendem Link zum Download – © Armin Rauthner: https://spoe.canto.de/b/IMFUL

(Schluss) ef/lw