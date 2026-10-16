  • 16.10.2026, 09:40:32
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EINLADUNG zur Pressekonferenz des Dachverbands der Sozialversicherungsträger: SV baut Prävention aus

Wien (OTS) - 

Die Ausgaben für Prävention sind in nur zwei Jahren um ein Fünftel gestiegen, bei der Vorbeugung von Krankheiten sogar um ein Drittel. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger legt erstmals die Präventionsbilanz vor. Sie zeigt, wohin das Geld fließt, von der Vorsorgeuntersuchung über Screenings bis zum Eltern-Kind-Pass, und was Versicherte davon haben.

Anlässlich der Präsentation laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, und die stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Claudia Neumayer-Stickler, zum Pressegespräch ein.

Wir bitten um Anmeldung unter: [email protected] bzw. [email protected]

  • Datum: 20.10.2026, 09:30 Uhr (Einlass für Medien ab 09:00 Uhr)
  • Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger, Kundmanngasse 21, 1030 Wien, Raum 1.70

Pressekonferenz des Dachverbands der Sozialversicherungsträger: SV baut Prävention aus

Die Ausgaben für Prävention sind in nur zwei Jahren um ein Fünftel gestiegen, bei der Vorbeugung von Krankheiten sogar um ein Drittel. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger legt erstmals die Präventionsbilanz vor. Sie zeigt, wohin das Geld fließt, von der Vorsorgeuntersuchung über Screenings bis zum Eltern-Kind-Pass, und was Versicherte davon haben.
Anlässlich der Präsentation laden der Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Peter McDonald, und die stellvertretende Vorsitzende der Konferenz der Sozialversicherungsträger, Claudia Neumayer-Stickler zum Pressegespräch.

Datum: 20.10.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Dachverband der Sozialversicherungsträger
Kundmanngasse 21
1030 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Dachverband der Sozialversicherungsträger
Nikolaus Wimmer, BA BA MA
Telefon: +436642393631
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 20.10.2026, 09:30]

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