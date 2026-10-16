Inklusion, die verbindet – gemeinsame Freude am Golf trotz Regenwetter

Wien (OTS) -

Regenwetter und grauer Himmel konnten die gute Stimmung beim 6. ASKÖ Inklusions-Golfturnier am 10. Oktober 2026 nicht trüben. Austragungsort war der Golf Club Linz-Luftenberg, ein Mitgliedsverein des ASVÖ.

Das inklusive Golfturnier wurde gemeinsam von den Sportdachverbänden ASVÖ und ASKÖ in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Golf-Verband (ÖGV), dem Oberösterreichischen Golfverband (OÖGV) und Special Olympics Oberösterreich umgesetzt und brachte Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Im Mittelpunkt standen sportliche Begegnungen, gegenseitige Unterstützung und vor allem die gemeinsame Freude am Golfsport.

Unter den insgesamt 56 Teilnehmer:innen befanden sich 13 Special Olympics Sportler:innen aus Vorarlberg und der Steiermark sowie die drei Para-Sportler:innen Roland Mayer, Reinhard Berer und Gabriele Schmidt-Schuschu. In gemischten, inklusiven Flights wurde gemeinsam gespielt, gelacht und einander auf Augenhöhe begegnet. Dabei zeigte sich, wie selbstverständlich Inklusion gelingen kann, wenn die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund stehen.

Vonseiten des ASVÖ waren Vizepräsident und ASVÖ Tirol-Präsident Hubert Piegger sowie Generalsekretär Wilhelm Blecha bei der Veranstaltung vertreten. ASVÖ Vizepräsident Hubert Piegger betont: „Inklusion im Sport bedeutet für mich, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, ihre Begeisterung für Bewegung gemeinsam zu erleben. Nicht die Beeinträchtigung oder das Handicap stehen im Vordergrund, sondern der Mensch, seine Fähigkeiten und die Freude am Miteinander. Dieses Golfturnier zeigt, dass wir alle gewinnen, wenn Sport Menschen verbindet.“

Bei diesem besonderen Turnier ging es um weit mehr als sportliche Ergebnisse oder das eigene Handicap. Auf eine strenge sportliche Wertung wurde bewusst verzichtet. Stattdessen standen die individuellen Fähigkeiten, das gegenseitige Verständnis und die Freude am gemeinsamen Spiel im Mittelpunkt.

Die gemischten Teams boten Raum für Begegnungen und gemeinsame Erfahrungen. Unterschiedliche Voraussetzungen wurden dabei nicht als Hindernisse, sondern als selbstverständlicher Teil des Sporterlebnisses verstanden. Alle Teilnehmer:innen brachten persönliche Stärken ein und trugen dazu bei, dass aus einem Golftag ein besonderes Gemeinschaftserlebnis wurde.

Als Anerkennung für ihren Einsatz und ihre Teilnahme durften sich am Ende alle Spieler:innen über einen Preis freuen. Denn bei diesem Turnier zählte nicht allein die sportliche Leistung, sondern vor allem das gemeinsame Erlebnis.

Die Kooperation der beiden Sportdachverbände ASVÖ und ASKÖ unterstreicht das gemeinsame Anliegen, Barrieren abzubauen und möglichst vielen Menschen die Teilhabe am Sport zu ermöglichen. Auch ASVÖ Vizepräsident Hubert Piegger zog ein positives Resümee und sprach sich dafür aus, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der ASKÖ in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Solche Initiativen zeigen, wie wichtig offene Sportangebote und gelebte Partnerschaften sind. Sie schaffen Möglichkeiten für Begegnungen, stärken das gegenseitige Verständnis und machen Vielfalt im Sport unmittelbar erlebbar. Mit dieser Veranstaltung setzten ASVÖ, ASKÖ und ihre Partnerorganisationen ein wichtiges Zeichen für mehr Inklusion im Sport. Die gemeinsame Initiative zeigt, wie durch Zusammenarbeit und offene Sportangebote Barrieren abgebaut und neue Möglichkeiten zur Teilhabe geschaffen werden können.

Ein besonderer Golftag, der in Erinnerung bleibt – und ein gemeinsames Zeichen dafür, dass Sport dann am stärksten ist, wenn alle dazugehören.

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Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 1949 überparteilich, unabhängig und nachhaltig die Interessen von 5.557 Vereinen mit rund 1.000.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für starken Breiten- und Gesundheitssport sowie erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine im Sportbetrieb und bei der Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen und entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Menschen in ganz Österreich, quer durch alle Alters- und Leistungsstufen, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben. www.asvoe.at

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