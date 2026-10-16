Wiener Sicherheitsfest 2026: Ein Fest für die ganze Familie

Wien (OTS) -

Am 25. & 26. Oktober dreht sich beim Wiener Sicherheitsfest am Rathausplatz wieder alles um das Thema Sicherheit. Die Helfer Wiens laden zur größten Sicherheitsleistungsschau Österreichs ein und bieten ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie. Dieses Jahr steht das Fest im Zeichen des 340-jährigen Jubiläums der Berufsfeuerwehr Wien.

Unterhaltsames Programm mit spektakulären Vorführungen von „Blaulicht & Co"

Bei eindrucksvollen Vorführungen erhalten die Besucher*innen rund um den Nationalfeiertag, am 25. und am 26. Oktober, von 9 bis 16 Uhr Einblicke in die spannende Arbeit der Einsatzorganisationen. Auch die Polizei- und Rettungshunde sind wieder mit dabei.

Besondere Highlights sind die WOW-Show mit Rolf Rüdiger und Robert Steiner sowie die Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien.

„2026 feiert die Berufsfeuerwehr Wien ihr 340-jähriges Bestehen, ein Jubiläum, das die langjährige und zuverlässige Arbeit unserer Einsatzkräfte unterstreicht. Das Wiener Sicherheitsfest ist eine großartige Gelegenheit die beeindruckende Arbeit der Sicherheitskräfte aber auch der Präventionsarbeit unserer Stadt sichtbar zu machen", betont Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig.

„Ich bedanke mich bei den vielen helfenden Händen, die zusätzlich zu ihrem herausfordernden Arbeitsalltag dieses Fest ermöglichen und betreuen. Sie schaffen damit die Gelegenheit, den Wienerinnen und Wienern über alle Generationen hinweg wichtige Themen aus den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales näherzubringen und diese mit eindrucksvollen Vorführungen und Mitmachaktionen erlebbar zu machen. Das zeigt, wie stark Wien in der Präventionsarbeit aufgestellt ist und welchen wichtigen Beitrag sie für ein respektvolles und solidarisches Miteinander leistet“, ergänzt Vizebürgermeisterin und Feuerwehrstadträtin Barbara Novak.

Zu besichtigen gibt es am Rathausplatz den Notarzthubschrauber „C9“, Polizeidrohnen und zahlreiche interessante Ausrüstungsgegenstände. Neben modernen Einsatzfahrzeugen gibt es heuer auch historische Fahrzeuge zu bestaunen. Die Berufsfeuerwehr Wien feiert ihr 340-jähriges Jubiläum und präsentiert ihre historischen Fahrzeuge auf der gesperrten Ringstraße. Auch das Bundesheer und die Polizei sind mit dabei. Die Polizei zeigt anlässlich von 120 Jahren Motorisierung besondere Fahrzeuge aus ihrer Geschichte. Polizei- und Rettungshunde zeigen, für welche Einsätze sie ausgebildet sind. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Polizeimusik Wien und die Musicalstars der Vereinigten Bühnen Wien mit Ausschnitten aus Disneys DIE SCHÖNE UND DAS BIEST und MARIA THERESIA - DAS MUSICAL.

Über 40 Organisationen bieten Informationen rund um die Themen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales. Spielstationen, Hüpfburgen und Bewegungsparcours von MeinSportplatz laden zum Mitmachen ein. Beim Drehleiterfahren können die Besucher*innen einen Blick über den Rathausplatz aus luftiger Höhe genießen.

Auch die Kulinarik kommt selbstverständlich nicht zu kurz.

„Die Helfer Wiens“ – Vorbereitet sein. Helfen können!

Gemeinsam mit den Einsatz- und Partnerorganisationen beraten und schulen „Die Helfer Wiens“ über das richtige Verhalten bei kleinen und großen Notfällen im Alltag.

Sie geben Tipps, die das eigene Leben, das persönliche Umfeld, aber auch die Gesellschaft sicherer machen. Als Präventionseinrichtung der Stadt Wien ist es das Ziel, die

Wiener*innen bestmöglich auf Notfälle vorzubereiten. Das Angebot für Groß und Klein reicht von persönlicher Beratung, kostenlosen Vorträgen, Informationsveranstaltungen bis hin zur Koordination der Plattform „Freiwillig für Wien“.

Der Wiener K-Kreis

Getragen wird das Wiener Sicherheitsfest von den 41 Organisationen des Wiener K-Kreises. Der K-Kreis ist ein Präventionsnetzwerk in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Umwelt und Soziales. Das „K" steht für Katastrophenhilfe, Katastrophenschutz, Kommunikation und Kompetenz.

2026 zählt der K-Kreis 41 Mitglieder aus Einsatzorganisationen, kommunalen Unternehmen, Abteilungen der Stadt Wien, „befreundeten“ Organisationen und Vereinen. Die Helfer Wiens fungieren im K-Kreis als Drehscheibe für Planung und Organisation von gemeinsamen Präventionsveranstaltungen, Vorführungen, Vorträgen, Netzwerktreffen und Projekten wie „Ich kann Leben retten!“. Für die Wiener Bevölkerung garantiert der „K-Kreis" im Ernstfall jederzeit rasche, hochprofessionelle und top organisierte Hilfe.

Fotos zum Download: https://we.tl/t-3hr25m58bcbAFL48

Wiener Sicherheitsfest 2026 Sujet © Sebastian Toth, iStockSisimiz, Archiv Wiener Feuerwehrmuseum; Illustrationen Stadt WienKOM

Von 25. bis 26. Oktober bieten die Helfer Wiens die größte Sicherheitsleistungsschau Österreichs und ein informatives und spannendes Programm für die ganze Familie.

Wiener Sicherheitsfest Verkehrsunfall © Marlena König: Bei spektakulären Vorführungen erhalten die Besucher*innen des Wiener Sicherheitsfestes Einblicke in die Arbeit der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen.

Wiener Sicherheitsfest Polizeihunde © Marlena König: Bei der Vorführung der Polizeidiensthunde-Einheit beweisen die „Spezialisten auf 4 Pfoten" auf den Spuren von „Kommissar Rex", was sie bei der Verbrecher*innen-Jagd alles leisten.

Wiener Sicherheitsfest Brennen & Löschen Löschhilfen © Marlena König:

Bei spektakulären Vorführungen lernen die Besucher*innen des Wiener Sicherheitsfestes den Umgang mit Feuerlöschern.

Weitere Informationen:

https://wien.gv.at/sicherheitsfest