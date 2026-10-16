Noch 6 Monate bis zur OÖ Landesgartenschau: Wels wächst hoch hinaus

Wels (OTS) -

Sechs Monate vor der Eröffnung der OÖ Landesgartenschau Wels 2027 wird in allen sechs Gartenwelten gebaut, gestaltet und gepflanzt. Bis Jahresende entstehen weitere prägende Erlebnisbereiche: von neuen Themen- und Schaugärten im Volksgarten über das lebende Heckenlabyrinth am Reinberg bis zu neuen Natur- und Wassererlebnissen im Stadt- oder Traungarten. Einen besonderen Blick auf die wachsende Stadt der Gärten ermöglicht der neue Stadt-der-Gärten-Heißluftballon, der seit Anfang Oktober als weithin sichtbarer Botschafter in ganz Oberösterreich unterwegs ist. „ Für die nächstjährige Landesgartenschau ist es wirklich höchste Zeit zum In-die-Luft-Gehen! Denn diese Ballonfahrt vermittelt aus der Vogelperspektive bestens, was in den sechs künftigen Gartenwelten schon alles an Vorbereitungsarbeiten passiert ist. Egal ob im Volksgarten, am Reinberg oder im Tiergarten: Überall wird eifrig gebaut, gegraben und gepflanzt, damit unser Wels zeitgerecht für die Eröffnung Anfang April 2027 zur ‚Stadt der Gärten‘ wird “, betont Bürgermeister Dr. Andreas Rabl anlässlich der gestrigen Ballonfahrt, die einen eindrucksvollen Blick auf die Stadt der Gärten eröffnete. Geschäftsführer der Landesgartenschau Wels 2027, DI Gottfried Struggl ergänzt: „ Die großen Strukturen der Stadt der Gärten sind bereits sichtbar. Jetzt entstehen Schritt für Schritt jene besonderen Details und Erlebnisse, die jeder unserer sechs Gartenwelten ihren eigenen Charakter geben. Ob neue Gartenideen im Volksgarten, das lebende Labyrinth am Reinberg oder die vielfältigen Pflanzungen in der gesamten Stadt. Mit jedem Umsetzungsschritt wächst die Vorfreude auf die Eröffnung im April 2027. “ Weitere Bilder und Infos finden Sie hier.