DKOU 2026 startet am Dienstag: Highlights und Hot Topics im Überblick

Berlin (OTS) -

In wenigen Tagen beginnt der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2026. Vom 20. bis 23. Oktober trifft sich die Fachwelt im CityCube Berlin zum größten Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Europa. Unter dem Motto "Neue Wege gehen" greifen die Highlight Sessions und Hot Topics aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen des Fachs auf.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem die zivil-militärische Zusammenarbeit in der Verletztenversorgung, die Vorbereitung der TraumaNetzwerke auf Krisensituationen und die Auswirkungen der Gesundheitsreformen auf Klinik und Praxis. Weitere Sitzungen widmen sich der Implantatsicherheit, neuen Behandlungskonzepten sowie innovativen Ansätzen in Forschung und Lehre.

Besondere wissenschaftliche Impulse setzen die Harald Tscherne Honorary Lecture zur Versorgung Schwerverletzter und die Pauwels-Gedächtnisvorlesung zur Biomechanik des Sprunggelenks. Der Trauma Lion Pitch, die Vorstellung neuer Lehrkonzepte und der Science Slam geben innovativen Ideen eine Bühne. Die Jubiläumssitzung "DGOOC | 125 Jahre" verbindet die Entwicklung der Orthopädie mit einem Blick auf ihre Zukunft.

Highlight Sessions & Hot Topics

Das gesamte Programm ist über die Website www.dkou.org verfügbar, die Anmeldung ist geöffnet.

Über den DKOU

Der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) ist der bedeutendste Kongress des Faches in Deutschland und der größte in Europa. Er zählt neben den Jahrestagungen der amerikanischen und chinesischen Fachgesellschaften auch zu den größten Kongressen für Orthopädie und Unfallchirurgie weltweit.

2026 findet der DKOU vom 20. bis 23. Oktober im CityCube Berlin statt. Kongresspräsidenten sind Prof. Dr. med. Frank Hildebrand (Aachen), Dr. med. Jörn Dohle (Wuppertal) und Dr. med. Wolfgang Böker (Lüneburg).

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Akkreditierung

Für die Presseakkreditierung senden Sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Nachweis an [email protected]. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung. Buchungs- und kostenpflichtige Kurse, Seminare sowie Touren und Abendveranstaltungen sind nicht im Presseticket enthalten.