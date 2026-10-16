  • 16.10.2026, 09:18:02
  • /
  • OTS0036

DKOU 2026 startet am Dienstag: Highlights und Hot Topics im Überblick

Krisenvorsorge, Gesundheitsreformen und neue Impulse für Versorgung, Forschung und Lehre prägen das Programm. (FOTO)

DKOU 2026 | Motto & Motiv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63800 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

In wenigen Tagen beginnt der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) 2026. Vom 20. bis 23. Oktober trifft sich die Fachwelt im CityCube Berlin zum größten Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie in Europa. Unter dem Motto "Neue Wege gehen" greifen die Highlight Sessions und Hot Topics aktuelle Herausforderungen und Zukunftsfragen des Fachs auf.

Im Mittelpunkt stehen unter anderem die zivil-militärische Zusammenarbeit in der Verletztenversorgung, die Vorbereitung der TraumaNetzwerke auf Krisensituationen und die Auswirkungen der Gesundheitsreformen auf Klinik und Praxis. Weitere Sitzungen widmen sich der Implantatsicherheit, neuen Behandlungskonzepten sowie innovativen Ansätzen in Forschung und Lehre.

Besondere wissenschaftliche Impulse setzen die Harald Tscherne Honorary Lecture zur Versorgung Schwerverletzter und die Pauwels-Gedächtnisvorlesung zur Biomechanik des Sprunggelenks. Der Trauma Lion Pitch, die Vorstellung neuer Lehrkonzepte und der Science Slam geben innovativen Ideen eine Bühne. Die Jubiläumssitzung "DGOOC | 125 Jahre" verbindet die Entwicklung der Orthopädie mit einem Blick auf ihre Zukunft.

Highlight Sessions & Hot Topics

Das gesamte Programm ist über die Website www.dkou.org verfügbar, die Anmeldung ist geöffnet.

Über den DKOU

Der Deutsche Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) ist der bedeutendste Kongress des Faches in Deutschland und der größte in Europa. Er zählt neben den Jahrestagungen der amerikanischen und chinesischen Fachgesellschaften auch zu den größten Kongressen für Orthopädie und Unfallchirurgie weltweit.

2026 findet der DKOU vom 20. bis 23. Oktober im CityCube Berlin statt. Kongresspräsidenten sind Prof. Dr. med. Frank Hildebrand (Aachen), Dr. med. Jörn Dohle (Wuppertal) und Dr. med. Wolfgang Böker (Lüneburg).

Medien und weiterführende Links

Grafik-Downloads

Trailer

Website

LinkedIn

Instagram

Akkreditierung

Für die Presseakkreditierung senden Sie bitte eine E-Mail mit entsprechendem Nachweis an [email protected]. Das kostenfreie Presseticket ist an allen vier Kongresstagen gültig und berechtigt zum Besuch der wissenschaftlichen Sitzungen sowie der Fachausstellung. Buchungs- und kostenpflichtige Kurse, Seminare sowie Touren und Abendveranstaltungen sind nicht im Presseticket enthalten.

Rückfragen & Kontakt

Julia Boll | Intercongress GmbH
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | EUN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von DKOU 2026 | Motto & Motiv // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/63800 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 221.31KB]

INTERCONGRESS GmbH

Rückfragen & Kontakt

Julia Boll | Intercongress GmbH
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright