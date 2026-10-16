- 16.10.2026, 09:13:02
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AVISO 19.10.: Mehr Power für den Überflutungsschutz: Europas größte Regenwasserpumpe auf der Donauinsel ist einsatzbereit
Das Pumpwerk Donauinsel ist eines der größten und leistungsfähigsten Abwasserpumpwerke Europas. Nach dem erfolgreichen Einsatz gegen das verheerende Unwetter im September 2024 erhielt es nun ein umfassendes Update. Neben der baulichen und energetischen Sanierung des Gebäudes wurde auch die Anlagentechnik des Pumpwerks ausgebaut.
Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky besichtigt am kommenden Montag, den 19.10. um 9 Uhr das ausgebaute 60.000-Liter-Pumpwerk, Expert*innen von Wien Kanal erläutern dabei die technischen Neuerungen.
Die Verterter*innen der Medien sind herzlich zu diesem Film- und Fototermin eingeladen.
Bitte merken Sie vor:
Besichtigung neue Regenwasserpumpe auf der Donauinsel
Zeit: Montag, 19.10.2026, 9 Uhr
Ort: Pumpwerk Donauinsel, Zufahrt über die Steinspornbrücke
Bitte um Anmeldung unter [email protected]
Besichtigung neue Regenwasserpumpe auf der Donauinsel
Datum: 19.10.2026, 09:00 Uhr
Ort: Pumpwerk Donauinsel, Zufahrt über die Steinspornbrücke
1220 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Michaela Zlamal
Mediensprecherin StR Jürgen Czernohorszky
Telefon: +43 1 4000 81446
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