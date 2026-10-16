AVISO: Doorstep mit bulgarischem Innenminister nach Arbeitsgespräch

Wien (OTS) -

Am Montag, den 19. Oktober 2026, findet ab ca. 11 Uhr ein Doorstep mit Innenminister Gerhard Karner und seinem bulgarischen Amtskollegen Ivan Demerdzhiev nach einem bilateralen Arbeitsgespräch statt.

Wann: 19. Oktober 2026, voraussichtlich 11 Uhr

Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres (BMI), Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.

Alternativ kann die Veranstaltung auch via Livestream unter folgendem Link bzw. auf der Facebook-Seite des Bundesministeriums für Inneres mitverfolgt werden: www.facebook.com/innenministerium.

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/yc47a3w8