AIT auf der VISION 2026: Forschungshub mit Top-5-Innovation

Wien (OTS) -

Das AIT Austrian Institute of Technology überzeugte auf der Weltleitmesse VISION 2026 mit neuesten Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung. Rund 1.000 Besucher:innen informierten sich am AIT-Stand über innovative Technologien für Qualitätsinspektion und autonome Maschinen. Zu den Highlights zählten die Auszeichnung der AIT-Entwicklung PHOTODEX eine der TOP-5-Innovationen sowie die vom AIT veranstalteten Scientific Vision Days, die als internationale Plattform den Wissens- und Technologietransfer zwischen Forschung und Industrie ermöglichen.

Unter dem Motto „From Vision to Action“ präsentierte das AIT Austrian Institute of Technology auf der VISION 2026 seine neuesten Innovationen in der Hochleistungs-Bildverarbeitung. Mehr als 9.000 internationale Fachbesucher:innen konnten sich auf der Weltleitmesse für Bildverarbeitung vom 6. bis 8. Oktober 2026 in Stuttgart live unter anderem von den innovativen Lösungen des AIT überzeugen. Mit seiner eigenen wissenschaftlichen Vortragsreihe positionierte sich das AIT einmal mehr als zentraler Forschungshub und als Networking-Plattform für Industrie und Wissenschaft.

Leistungsstarke Qualitätsinspektion für die Fertigungsindustrie

Das AIT Austrian Institute of Technology adressierte auf der VISION gezielt die aktuellen Herausforderungen der produzierenden Industrie. Im Mittelpunkt standen Lösungen, die aus Bild- und Sensordaten verlässliche Informationen für intelligente Entscheidungen und autonomes Handeln machen.

Live zu sehen waren hochperformante Technologien für die 2D- und 3D-Qualitätsinspektion sowie für die 3D-Umgebungswahrnehmung, Lokalisierung und Kartierung autonomer Arbeitsmaschinen, darunter zum Teil mehrfach preisgekrönte Lösungen wie:

Inline Computational Imaging (ICI): Die erweiterte Inline-Computational-Imaging-Technologie kombiniert drei Bildgebungsmodalitäten für die kontinuierliche 2D- und 3D-Inspektion. So lassen sich sowohl strukturierte als auch strukturarme Oberflächen zuverlässig erfassen.

Robotic Inspection: Das System erstellt Inspektionspläne automatisch auf Basis von CAD-Daten und passt sie an unterschiedliche Bauteilpositionen an – ohne erneute Planung, manuelles Einlernen oder präzise Positioniervorrichtungen.

PHOTODEX: Das portable System eignet sich für die bewegungsrobuste Oberflächeninspektion und wurde von der VISION Messe zu einer der TOP 5 Innovationen gekürt.

xposure:1MPlus: Die AIT-Technologie eignet sich für die ultraschnelle Inline-Inspektion. Sie unterscheidet Farbverschmutzung von feinen Oberflächendefekten.

SLAM-Technologie: Diese Technologie wird für die hochpräzise 3D-Umgebungswahrnehmung, Lokalisierung und Kartierung in Echtzeit von autonomen Arbeitsmaschinen und in der Robotik eingesetzt.

Das AIT verbindet modernste Bildverarbeitung und 3D-Rekonstruktion mit KI und maschinellem Lernen. Damit liefert es Antworten auf zentrale Problemstellungen der industriellen Fertigung – von der Erkennung mikroskopisch kleiner Defekte bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten und der Inspektion komplexer Oberflächen bis hin zur automatisierten Qualitätskontrolle und zuverlässigen Wahrnehmung der Umgebung durch autonome Maschinen. Die spezifischen Herausforderungen in der Automobil- und Batterieproduktion adressierte das AIT im Rahmen der Guided Tour Automotive & Battery mit seinen Lösungen für Machine-Vision-Qualitätssicherung und autonomer Inspektionsplanung.

AIT Scientific Vision Days: Know-how-Transfer zwischen Forschung und Industrie

Die Scientific Vision Days am AIT-Messestand haben sich erfolgreich als Vortragsforum und Plattform für den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Industrie etabliert.

An drei Tagen präsentierten 38 internationale Expert:innen aus Wissenschaft und angewandter Forschung neueste Spitzentechnologien rund um die maschinelle Bildverarbeitung. Im Fokus standen aktuelle Themen von KI-gestützter Bildverarbeitung und innovativer Sensorik über Digital Twins bis hin zum Einsatz synthetischer Daten zur beschleunigten Entwicklung und Optimierung von Bildverarbeitungslösungen. Auch Forscher:innen des AIT teilten ihre aktuellen Erkenntnisse aus der Entwicklung der vor Ort präsentierten Machine-Vision-Lösungen und -Technologien.

„Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Innovationen in die industrielle Anwendung zu bringen. Mit den AIT Scientific Vision Days leisten wir einen aktiven Beitrag zum Know-how-Transfer zwischen Forschung und Industrie“, sagt Andreas Vrabl, Head of Center for Vision, Automation & Control am AIT.

Mit seinen technologischen Innovationen und den Scientific Vision Days unterstrich das AIT auf der VISION einmal mehr seine Rolle als Forschungs- und Entwicklungspartner der Industrie sowie als Plattform für den internationalen wissenschaftlichen Austausch.

Programm der Scientific Vision Days: www.ait.ac.at/svd

AIT Center for Vision, Automation & Control: www.ait.ac.at/vac

Messe VISION: https://www.messe-stuttgart.de/vision/

https://www.messe-stuttgart.de/vision/programm/vortragsforen/scientific-vision-days/

Über das AIT