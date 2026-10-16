Gesellschaftliche Verantwortung, die ankommt: Taxi 40100 ermöglicht Bildungsworkshop für 1.600 Jugendliche aus Wien

Wien (OTS) -

Alle reden über die Zukunft, aber keine fragt die, die in dieser Zukunft leben werden. Das ändert sich nun: Am 21. Oktober 2026 lädt die Taxivermittlerin TAXI 40100 gemeinsam mit dem Zukunftsdenker und Bildungsunternehmer Ali Mahlodji Wiener Jugendliche zum Bildungsworkshop „futureRocka – die Fahrt deines Lebens“ ein. 60 Wiener Schulen wurden eingeladen, satte 1.600 Schüler und Schülerinnen ab 14 Jahren werden an der Veranstaltung teilnehmen. Der Event ist bereits ausverkauft.

„Wir reden nicht über die nächste Generation. Wir nehmen sie mit“, sagt Eveline Hruza, Generalsekretärin von TAXI 40100. Und: „Jugendliche sollen Zukunft nicht nur als etwas erleben, das andere planen. Sie sollen ihre Fragen stellen, ihre Stärken entdecken und merken: Ich kann meinen Weg selbst mitgestalten.“ Was die Veranstaltung mit der Taxibranche zu tun hat? „Nichts. Aber wenn jedes Unternehmen ein bisschen in die nächste Generation investieren würde – wow, den Unterschied würde man merken“, so Hruza.

Bei „futureRocka“ spricht Ali Mahlodji mit den Jugendlichen über Jobs, Ausbildung und die Arbeitswelt der Zukunft. Es geht um Orientierung, aber nicht um fertige Antworten. Es geht um die eigenen Stärken, um Neugier und um die Frage, was jede und jeder Einzelne aus den eigenen Möglichkeiten machen kann. Ali Mahlodji, Zukunftsdenker, Experte für Arbeit & Bildung, CEO futureOne und Gründer von futureRocka: „Wenn wir über Zukunft reden, reden wir meistens über Technologie, neue Jobs oder künstliche Intelligenz. Dabei vergessen wir oft die wichtigsten Menschen in dieser Zukunft: die Jugendlichen selbst. Genau deshalb gibt es futureRocka. Nach der Arbeit mit über 800.000 Jugendlichen wissen wir eine Sache ganz bestimmt: Wir wollen ihnen keine fertigen Antworten geben, sondern Raum für Neugierde und die Perspektive auf ein Leben, in dem ihre Potenziale sie in eine bessere Zukunft führen. Denn Zukunft passiert nicht einfach. Sie entsteht durch Menschen, die den Mut haben, sie mitzugestalten. Und wir haben ein ganz bestimmtes Ziel an diesem Tag: Alle Jugendlichen sollen mit einem klaren Gefühl nach Hause gehen: Ich kann mehr, als ich bisher gedacht habe, und ich bekomme alles hin, was ich wirklich möchte.“

Informationen zu futureRocka: futureone.io/futurerocka

Die Veranstaltung im Überblick