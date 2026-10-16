  • 16.10.2026, 08:23:32
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Frühe Grippewelle: Influenza-Tests auf Kasse und flächendeckende CRP-Schnelltests notwendig

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien: Gezielte Diagnostik vermeidet unnötige Antibiotikagabe

Wien (OTS) - 

Österreichweit zeichnet sich eine ungewöhnlich frühe Grippewelle ab. Medienberichten zufolge wurden zuletzt etwas mehr als 800 Krankenstände im Zusammenhang mit Influenza bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gemeldet. In der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres waren es rund 580.

„In den Ordinationen der Wiener Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner ist die Erkältungssaison schon deutlich spürbar“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Für die bestmögliche Therapie müssen wir rasch abklären können, welche Erkrankung tatsächlich vorliegt.“ Influenza, COVID-19 und andere Atemwegsinfektionen können ähnliche Symptome verursachen. Zwar gibt es entsprechende Influenza-Tests, diese müssen aber von den Patientinnen und Patienten privat bezahlt werden. „Eine rechtzeitige, treffgenaue Therapie kann schwere Verläufe verhindern, was insbesondere für ältere Menschen oder chronisch Kranke überlebenswichtig sein kann,“ sagt Kamaleyan-Schmied.

CRP-Testungen helfen, Antibiotika gezielter einzusetzen

Notwendig ist außerdem auch ein flächendeckender Einsatz von CRP-Tests, um bakterielle Erkrankungen besser von viralen Infektionen abzugrenzen und so Antibiotika gezielt einsetzen zu können. „Der Einsatz dieser Tests in den Ordinationen ist durch die Krankenkasse stark eingeschränkt“, sagt Kamaleyan-Schmied. „Um Infektionen gezielt behandeln und unnötige Antibiotikagaben vermeiden zu können, brauchen wir einen CRP-Wert. Nur so können wir die Entstehung und Ausbreitung von Antibiotikaresistenzen eindämmen.“ Deshalb ist es insbesondere während der Infektsaison wichtig, die bestehenden Limitierungen aufzuheben und CRP-Schnelltests in den Ordinationen bedarfsorientiert auf Kassenkosten zu ermöglichen.

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]

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