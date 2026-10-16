  • 16.10.2026, 08:01:33
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AVISO, 20.10.: VOI fesch präsentiert vier Kunst-Türme mit Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht

Inklusives Kunstprojekt auf rund 100 m²: Künstler*innen mit und ohne Behinderungen gestalteten gemeinsam vier Lüftungstürme in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus.

Künstler*innen und Projektbeteiligte beim gemeinsamen Street-Atelier vor den gestalteten Lüftungstürmen am Europaplatz in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Das inklusive Kunstprojekt wurde von VOI fesch in Kooperation mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB) umgesetzt.
Wien (OTS) - 

Vier graue Beton-Lüftungstürme wurden zu gemeinsam gestalteten Kunstwerken: Die Inklusionsagentur VOI fesch lädt in Kooperation mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) zur offiziellen Präsentation mit Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und beteiligten Künstler*innen am Dienstag, 20. Oktober 2026, um 11:30 Uhr im Helga-Pollak-Kinsky-Park.

Am Europaplatz und im Helga-Pollak-Kinsky-Park entstanden auf rund 100 m² Werke zu den Themen „Unterwegssein“, „Ankommen“, „Füreinander“ und „Miteinander“. Die Entwürfe wurden in gemeinsamen Workshops entwickelt und anschließend in einem Street-Atelier auf die Türme übertragen.

Gestaltet haben die Türme Bettina Onderka (bildBalance Atelier Wien), Suzana Jalloul (Das Band), Michi Ertl (GIN | s’werkl) und Simon Werl (Kolping Österreich) gemeinsam mit den Street-Artist*innen Jeremias Altmann alias El Jerrino, Axel Schindler und Käthe Löffelmann.

„Wow, ich bin jetzt Teil der Stadt“, beschreibt Simon Werl seine Erfahrung. Das Projekt gibt Künstler*innen mit Behinderungen die Möglichkeit, ihre Ideen in die Gestaltung des öffentlichen Raums einzubringen. Im Jahr seines zehnjährigen Bestehens knüpft VOI fesch damit an seine Entwicklung vom Modelabel zur Inklusionsagentur an – mit Kunst auf Produkten, Fahrzeugen und Stadtflächen.

Ermöglicht wurde die Umsetzung durch die Turmpatenschaften der Wiener Linien („Unterwegssein“), von IKEA („Ankommen“), PVE Wien West („Füreinander“) und UNIQA („Miteinander“) sowie durch die Bezirkskulturförderung Rudolfsheim-Fünfhaus.

Medienvertreter*innen sind zur Präsentation eingeladen. Vor Ort besteht die Möglichkeit für Fotos und Gespräche mit Beteiligten.

Termin: Dienstag, 20. Oktober 2026, 11:30 Uhr
Treffpunkt: Helga-Pollak-Kinsky-Park, 1150 Wien

Rückfragen und Anmeldung:
[email protected]

Rückfragen & Kontakt

VOI fesch
Helmuth Stöber
Telefon: 069913377511
E-Mail: [email protected]

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