  • 16.10.2026, 08:01:03
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KSOT verwandelt Wiener Hofburg erstmals in außergewöhnliche Bühne für elektronische Musik

Exklusive Kooperation bringt zeitgenössische Musik, individuelles Raumdesign und ein neues Veranstaltungserlebnis in die historischen Prunkräume.

Open Air auf den Kasematten, Graz: Mit den Kasematten am Grazer Schlossberg bespielt KSOT eine der außergewöhnlichsten und traditionsreichsten Spielstätten der steirischen Landeshauptstadt. Hoch über den Dächern von Graz verschmelzen historische Architektur, zeitgenössische elektronische Musik und eine besondere Open-Air-Kulisse zu einem außergewöhnlichen Veranstaltungserlebnis.
Wien (OTS) - 

Die österreichische Eventmarke KSOT setzt ihren Expansionskurs mit einer Premiere in der Wiener Hofburg fort. Am 25. Oktober 2026 werden die historischen Prunkräume erstmals zur Bühne für elektronische Musik. Erwartet werden bis zu 2.500 Gäste.

Historische Architektur trifft zeitgenössische Musikkultur

Wo sonst Staatsbesuche, Bälle und Kongresse stattfinden, verbindet KSOT die historische Architektur der Hofburg mit einem eigens entwickelten Sound-, Bühnen- und Lichtkonzept. Ein gemeinsamer Probeaufbau samt Soundcheck im Juli bildete die Grundlage für die auf die Räumlichkeiten abgestimmte Produktion.

Österreichweite Marke mit außergewöhnlichen Locations

Die Hofburg reiht sich in eine Reihe besonderer Veranstaltungsorte ein, darunter Schloss Cobenzl, die Grazer Kasematten, das Wiener Konzerthaus, das Schloss Ort am Traunsee, sowie Veranstaltungsformate auf dem Attersee und Wörthersee. Auch der Flughafen Graz zählt zu den bestehenden Kooperationen.

Mit jährlich 45 bis 50 Veranstaltungen und knapp 30.000 Gästen ist KSOT in fünf österreichischen Bundesländern aktiv. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, außergewöhnliche Orte durch zeitgenössische Musik neu erlebbar zu machen. „Die Hofburg ist für uns ein besonderer Meilenstein. Wir möchten zeigen, welches Potenzial entsteht, wenn außergewöhnliche Architektur und zeitgenössische Musik aufeinandertreffen“, erklärt KSOT-Gründer Benedikt Fleischhacker.

KSOT ist eine österreichische Event-Agentur, gegründet von Benedikt Fleischhacker. Neben eigenen Veranstaltungsformaten ist KSOT an Projekten mit Kunden wie Magenta, FAT International uvm. beteiligt.

Veranstaltung: KSOT x Hofburg Vienna
Datum: 25. Oktober 2026, ab 20:00 Uhr
Ort: Hofburg Wien, 1010 Wien
Tickets: https://ksot.ticket.io/6rmuLrhj

Exklusive VVK-Tickets

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KSOT GmbH
Benedikt Fleischhacker, MA
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Eventschiff am Wörthersee: Einzigartige Eventkulisse auf dem Wasser mit beeindruckendem Seepanorama, sommerlicher Atmosphäre und elektronischer Musik - ein besonderes Veranstaltungserlebnis inmitten der Kärntner Seenlandschaft. [Bild, 0.99MB]
Vorschau Bild von Open Air am Schloss Cobenzl, Wien: Mit Blick über die Dächer Wiens verwandelt KSOT das historische Schloss Cobenzl in eine außergewöhnliche Bühne für elektronische Musik. Die Verbindung aus eindrucksvoller Architektur, individuell entwickelter Raum- und Lichtinszenierung sowie zeitgenössischer Musikkultur schafft ein eigenständiges Veranstaltungserlebnis an einem der markantesten Aussichtspunkte der Bundeshauptstadt. [Bild, 867.53KB]

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