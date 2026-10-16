KSOT verwandelt Wiener Hofburg erstmals in außergewöhnliche Bühne für elektronische Musik

Wien (OTS) -

Die österreichische Eventmarke KSOT setzt ihren Expansionskurs mit einer Premiere in der Wiener Hofburg fort. Am 25. Oktober 2026 werden die historischen Prunkräume erstmals zur Bühne für elektronische Musik. Erwartet werden bis zu 2.500 Gäste.

Historische Architektur trifft zeitgenössische Musikkultur

Wo sonst Staatsbesuche, Bälle und Kongresse stattfinden, verbindet KSOT die historische Architektur der Hofburg mit einem eigens entwickelten Sound-, Bühnen- und Lichtkonzept. Ein gemeinsamer Probeaufbau samt Soundcheck im Juli bildete die Grundlage für die auf die Räumlichkeiten abgestimmte Produktion.

Österreichweite Marke mit außergewöhnlichen Locations

Die Hofburg reiht sich in eine Reihe besonderer Veranstaltungsorte ein, darunter Schloss Cobenzl, die Grazer Kasematten, das Wiener Konzerthaus, das Schloss Ort am Traunsee, sowie Veranstaltungsformate auf dem Attersee und Wörthersee. Auch der Flughafen Graz zählt zu den bestehenden Kooperationen.

Mit jährlich 45 bis 50 Veranstaltungen und knapp 30.000 Gästen ist KSOT in fünf österreichischen Bundesländern aktiv. Im Mittelpunkt steht der Anspruch, außergewöhnliche Orte durch zeitgenössische Musik neu erlebbar zu machen. „Die Hofburg ist für uns ein besonderer Meilenstein. Wir möchten zeigen, welches Potenzial entsteht, wenn außergewöhnliche Architektur und zeitgenössische Musik aufeinandertreffen“, erklärt KSOT-Gründer Benedikt Fleischhacker.

KSOT ist eine österreichische Event-Agentur, gegründet von Benedikt Fleischhacker. Neben eigenen Veranstaltungsformaten ist KSOT an Projekten mit Kunden wie Magenta, FAT International uvm. beteiligt.

Veranstaltung: KSOT x Hofburg Vienna

Datum: 25. Oktober 2026, ab 20:00 Uhr

Ort: Hofburg Wien, 1010 Wien

Tickets: https://ksot.ticket.io/6rmuLrhj