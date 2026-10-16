Tag der offenen Moschee am 18. Oktober 2026: „Zuversicht durch Begegnung“

Wien, Salzburg, Linz, Graz, Villach (OTS) -

Am Sonntag, den 18. Oktober 2026, öffnen zahlreiche Moscheen in ganz Österreich anlässlich des Tages der offenen Moschee ihre Türen. Unter dem diesjährigen Motto „Zuversicht durch Begegnung“ lädt die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) alle Interessierten dazu ein, Moscheen kennenzulernen, Fragen zu stellen und mit Muslim:innen vor Ort ins Gespräch zu kommen. Die Initiative findet seit 2013 statt.

Der Tag der offenen Moschee bietet Einblicke in das muslimische Glaubens- und Gemeindeleben und schafft Raum für persönliche Begegnungen. Besucher:innen können an Moscheeführungen teilnehmen, sich über religiöse Praxis und die Arbeit muslimischer Gemeinden informieren und Menschen kennenlernen, die das gesellschaftliche Leben in Österreich mitgestalten.

„Der gesellschaftliche Zusammenhalt entsteht nicht von selbst. Er braucht Menschen, die einander zuhören, Unterschiede respektieren und bereit sind, aufeinander zuzugehen. Unsere Moscheen sind Orte des Glaubens, der Gemeinschaft und der Begegnung. Mehr als 800.000 Muslim:innen leben in Österreich. Sie sind ein selbstverständlicher Teil unseres Landes und gestalten seine Gegenwart und Zukunft aktiv mit. Der Tag der offenen Moschee ist eine Einladung, einander persönlich kennenzulernen, Vorurteile abzubauen und Vertrauen zu stärken. Denn Zuversicht entsteht dort, wo Menschen aufeinander zugehen“, betont Präsident Ümit Vural.

Das diesjährige Motto stellt die Bedeutung persönlicher Begegnungen für das gesellschaftliche Zusammenleben in den Mittelpunkt. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung und bestehender Vorurteile braucht es Gelegenheiten, miteinander statt übereinander zu sprechen. Der Tag der offenen Moschee möchte dazu beitragen, gegenseitiges Verständnis zu fördern, Gemeinsamkeiten sichtbar zu machen und den offenen Austausch zu stärken.

Die teilnehmenden Moscheen bieten unterschiedliche Programme an, darunter Führungen, Informations- und Gesprächsangebote sowie kulturelle und kulinarische Begegnungen.

Termin: Sonntag, den 18. Oktober 2026

Eine aktuelle Übersicht der teilnehmenden Moscheen, Öffnungszeiten und Programme finden Sie unter https://tom.derislam.at/

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen, den Tag der offenen Moschee zu begleiten. Um Anmeldung unter [email protected] wird gebeten.