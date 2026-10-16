  • 16.10.2026, 08:01:06
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Ein Jahr MAGU in Wien-Mariahilf: CBD-Geschäft mit 24/7-Automat und Wolt-Lieferung

CBD-Öle, Schlaftropfen und Beratung in der Esterhazygasse 34

Wien (OTS) - 

Die MAGU CBD GmbH ist seit einem Jahr mit ihrem Geschäft in der Esterhazygasse 34 im 6. Wiener Gemeindebezirk vertreten. Das Unternehmen stellt seine CBD-Produkte selbst her, aus Hanf aus eigenem Anbau in Österreich.

Seit dem Umzug am 1. August 2025 bietet MAGU dort mehr Platz und eine größere Auswahl. Das Geschäft ist Montag, Freitag und Samstag von 12 bis 18 Uhr geöffnet, der CBD-Automat beim Geschäft rund um die Uhr. Während der Öffnungszeiten liefert MAGU auch über Wolt.

„Viele Kund:innen kommen zu uns zur Beratung. Wer keine Zeit hat, bestellt während der Öffnungszeiten über Wolt oder kauft rund um die Uhr am Automaten“, sagt Sebastian Riessland, Geschäftsführer der MAGU CBD GmbH.

CBD-Öle und Schlaftropfen

Kern des Sortiments sind CBD-Öle mit 5, 10 und 20 Prozent CBD, laborgeprüft und mit Bio-Hanföl als Trägeröl hergestellt. Für den Abend gibt es Schlaftropfen und Sleep Gummies mit CBD und Melatonin. Öle und Schlafprodukte gibt es auch im Onlineshop magu-cbd.com, mit Versand nach Österreich und Deutschland – ab 49 Euro versandkostenfrei.

CBD-Öle aus eigenem Anbau

Laborgeprüft, mit 5, 10 und 20 % CBD. Versand nach Österreich und Deutschland ab 49 € kostenlos.

Rückfragen & Kontakt

Magu CBD GmbH, Sebastian Riessland, E-Mail: [email protected]

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