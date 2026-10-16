Brustkrebs: Präzise Bildgebung und verständliche Orientierung gehören zusammen

Wien (OTS) -

Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Österreich. 2024 wurden 6.959 Neuerkrankungen registriert, rund 31 Prozent aller Krebsneudiagnosen bei Frauen. Wie Früherkennung und moderne Bildgebung dazu beitragen können, Brustkrebs möglichst früh und präzise zu erkennen und Patientinnen zugleich verständlich durch Diagnose und Behandlung zu begleiten, stand im Mittelpunkt der Veranstaltung „Brustkrebs: Mehr als eine Diagnose“, die die European Society of Radiology (ESR) gemeinsam mit Be accepted anlässlich des Breast Cancer Awareness Month in Wien ausrichtete.

Bildgebung wird zunehmend individueller

Die Mammographie bleibt die zentrale Methode der organisierten Brustkrebs-Früherkennung. Je nach Brustdichte und individuellem Risiko können ergänzende Verfahren wie Ultraschall oder Magnetresonanztomographie zusätzliche Informationen liefern. Auch die Tomosynthese, eine 3D-Mammographie mit schichtweiser Darstellung des Brustgewebes, verbessert die Beurteilung überlagerter Strukturen.

Prof. Pascal Baltzer, Medizinischer Leiter des Hochfeld-MRT-Zentrums an der Medizinischen Universität Wien, sieht einen wichtigen nächsten Schritt in einer stärker risikoadaptierten Früherkennung. Dabei werden neben dem Alter unter anderem familiäre Belastung, genetische Veranlagung und Brustdichte berücksichtigt, um Untersuchungsverfahren und Intervalle besser an das individuelle Risiko anzupassen. Das österreichische Brustkrebs-Früherkennungsprogramm richtet sich grundsätzlich an Frauen zwischen 45 und 74 Jahren; mittlerweile nutzen mehr als 80 Prozent der teilnehmenden Standorte Tomosynthese.

Ein auffälliger Befund ist noch keine Diagnose

Ein wesentlicher Bestandteil moderner Brustdiagnostik ist die sinnvolle Kombination unterschiedlicher Untersuchungsverfahren. Nach einem auffälligen Befund folgen, abhängig von der individuellen Situation, klinische Untersuchung, gezielte Bildgebung und gegebenenfalls eine Biopsie. Erst die Gewebeuntersuchung kann abschließend klären, ob eine Veränderung gut- oder bösartig ist und welche biologischen Eigenschaften ein Tumor aufweist.

Gleichzeitig ist Kommunikation ein wesentlichen Bestandteil der Versorgung. Untersuchungsergebnisse müssen verständlich erklärt, Unsicherheiten benannt und die nächsten Schritte nachvollziehbar vermittelt werden.

„Hinter jedem Bild steht ein Mensch.“

Mit diesem Grundsatz fasste Prof. Minerva Becker, Chair of the ESR Board of Directors, die patientenzentrierte Rolle der modernen Radiologie zusammen.

Orientierung wird nach der Diagnose besonders wichtig

Wie entscheidend verständliche Information nach einer Diagnose sein kann, zeigt die Erfahrung von Caroline Justich, Gründerin von Be accepted. Zehn Jahre vor der Veranstaltung erhielt sie die Diagnose metastasierter Brustkrebs. Besonders wichtig war für sie damals, medizinische Informationen verständlich einordnen zu können und Orientierung für die nächsten Schritte zu erhalten.

Aus dieser Erfahrung entstand Be accepted. Der 360-Grad-Ansatz verbindet medizinische Information mit Themen wie psychischer Gesundheit, Bewegung, Ernährung, Familie, sozialem Umfeld sowie Körperbild und Lebensqualität und soll Patientinnen dabei unterstützen, ihre Situation besser zu verstehen und informierter an ihrer Versorgung mitzuwirken.

Damit verbindet die Initiative zwei zentrale Anforderungen moderner Brustkrebsversorgung: möglichst präzise medizinische Entscheidungen und möglichst gut informierte Patientinnen.

Für die Früherkennung bleibt die praktische Empfehlung klar: angebotene Screening-Angebote regelmäßig nutzen, individuelle Risikofaktoren und Brustdichte mit Ärzt:innen besprechen und neu auftretende Veränderungen zeitnah abklären lassen.

Weitere Informationen:

www.myesr.org/breast-cancer-awareness

www.be-accepted.com