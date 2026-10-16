Studierende besetzen die Akademie der bildenden Künste

Wien (OTS) -

Anlässlich der stattfindenden Uni-Budgetverhandlungen besetzen Studierende die Aula der Akademie der bildenden Künste Wien. Denn die angedrohte Kürzung des Budgets für Universitäten würde dazu führen, dass es weniger Lehrveranstaltungen, weniger Angebote und schlechtere Studienbedingungen gibt.

Viele Studierende müssen jetzt schon während ihres Studiums arbeiten und haben kaum Zeit für ihr Studium. Die frühe Segregation im Schulsystem macht ein Studium für die Mehrheit der Kinder unerreichbar. Wir fordern die Öffnung des Zugangs zu Bildung auch für Kinder aus nicht-privilegierten Haushalten und Arbeiter_ innenfamilien.

Studiengebühren weiter zu erhöhen, produziert noch mehr Ausschlüsse und setzt Studierende noch mehr unter Druck. Es führt dazu, dass viele ihr Studium abbrechen müssen, oder erst gar nicht zu studieren beginnen - all das ist aus der Vergangenheit bekannt.

Eine Kürzung des Budgets für Universitäten führt dazu, dass es weniger Lehrveranstaltungen, weniger Angebote und schlechtere Studienbedingungen gibt. Die Studierenden fordern daher, den Universitäten die angesuchten Finanzmittel zu überweisen und fordern die Abschaffung der Studiengebühren.

“Bildung sollte an erster Stelle stehen, Bildung ist unsere Zukunft, Bildung ist Fortschritt. Ohne Bildung kommt es zu einer Regierung wie dieser. Hürden wie Studiengebühren gehören abgeschafft, nicht erhöht .Nicht nur Kinder reicher Eltern haben das Recht auf Bildung, sondern alle!“, so der Vorsitzende der Hochschüler_innenschaft der Akademie der bildenden Künste Wien, Ertuğrul Bayraktar.