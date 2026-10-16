Zentrales Partnerseminar 2026: Auszeichnung von besonderen Partnerschaften zwischen dem Bundesheer und zivilen Einrichtungen

Wien (OTS) -

Am 15. Oktober 2026 zeichnete das Bundesheer in der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt am Wörthersee langjährige Partnerschaften zwischen zivilen Einrichtungen und militärischen Dienststellen aus. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner würdigte im Rahmen der Feierlichkeiten die langjährige Verbundenheit der Partner und dankte ihnen für ihre Unterstützung. Als Zeichen der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Engagements für die militärische Landesverteidigung wurden Urkunden überreicht. Den Abschluss der Veranstaltung bildete eine dynamische Gefechtsvorführung des Jägerbataillons 25, des einzigen Luftlandeverbandes des Bundesheeres.

Die Partnerschaften zwischen dem Bundesheer und zivilen Einrichtungen bestehen bereits seit 1969. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Zentralen Partnerseminars wird die Bedeutung dieser gelebten Zusammenarbeit durch die Ehrung langjähriger Partnerschaften besonders hervorgehoben. Ziel der Veranstaltung ist es, Inhalte der Umfassenden Landesverteidigung zu vermitteln, die bestehenden Partnerschaften zu würdigen und die Kontakte zwischen den zivilen Partnern und ihren militärischen Ansprechstellen weiter zu vertiefen. Die älteste heuer gewürdigte Partnerschaft besteht seit 55 Jahren zwischen der Unilever Austria GmbH und dem „Institut technischer Dienst“ der Heereslogistikschule.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Landesverteidigung ist eine gemeinsame Aufgabe, die uns alle betrifft. Die langjährigen Partnerschaften zwischen dem Bundesheer und zivilen Einrichtungen zeigen, wie viel wir erreichen können, wenn wir gemeinsam Verantwortung übernehmen. Ich danke allen Partnern für ihre Treue und ihre Unterstützung. Die heutige Veranstaltung macht diese Verbundenheit sichtbar und zeigt, wie wichtig eine starke Zusammenarbeit für die Zukunft ist.“

In der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt am Wörthersee ist das Jägerbataillon 25 stationiert. Als einziger Luftlandeverband des Bundesheeres erfüllt es vielseitige Aufgaben im In- und Ausland. Die Soldaten verfügen über eine umfassende Infanterie- und Spezialausbildung und trainieren einsatznah für Luftlandeeinsätze. Die Ausbildungsbereiche umfassen neben der klassischen Jägerausbildung auch die Luftlande- und Fallschirmspringerausbildung in enger Zusammenarbeit mit Hubschraubern sowie die Vorbereitung auf Auslandseinsätze, die Nahkampf- und Sprengausbildung sowie die Alpinausbildung.

Kurzfassung