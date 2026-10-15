Bundesheer: Zugsführer Janine Flock wird Sportlerin des Jahres 2026

Wien (OTS) -

Zahlreiche Heeressportlerinnen und Heeressportler waren bei der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala am 15. Oktober 2026 in der Wiener Stadthalle aufgrund ihrer herausragenden Erfolge in der abgelaufenen Saison nominiert. Neben der Sportlerin des Jahres wurde ebenfalls ein Sportler aus dem Bereich des Behindertensports ausgezeichnet. Überdies wurde auch der Jugendsportpreis errungen. Damit stellt das Bundesheer einmal mehr seine führende Rolle als Unterstützer des österreichischen Spitzensports unter Beweis.

„Unsere Heeressportlerinnen und Heeressportler sind Beispiele für Ausdauer, Willen und Teamspirit. Sie zeigen, dass Spitzenleistungen nur durch harte Arbeit, Fokus auf das Wesentliche und Leidenschaft möglich sind. Die Erfolge unserer Sportler erfüllen mich mit Stolz. Dass sie Österreich auf internationaler Bühne vertreten, unterstreicht einmal mehr ihren Stellenwert in der Sportwelt. Die Bedeutung des Heeressports für den Spitzensport in Österreich beweisen die diesjährigen Auszeichnungen umso mehr.“, so Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner.

Sportlerin des Jahres ist Skeletonin Zugsführer Janine Flock, die in der abgelaufenen Saison die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo gewann. Im Behindertensport wurde der mehrfache Goldmedaillengewinner im Para-Ski-Alpin bei den letztjährigen Paralympics, Korporal Johannes Aigner, mit seinem Guide Korporal Nico Haberl, zum Behindertensportler des Jahres gekürt. Der im Vorfeld der Gala vergebene Jugendsportpreis ging an die Snowboard-Freestylerin Rekrut Hanna Karrer Bei den Herren erreichte der Schwimmer Rekrut Christian Giefing den zweiten Platz.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind rund 500 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen sowie bei Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athletinnen und Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.

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