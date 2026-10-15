FPÖ-Scherzer erneut Bezirksparteichef: „Danke für euer Vertrauen“

Bezirk Gmünd (OTS) -

„Danke für dieses Vertrauen, danke für die hervorragende Arbeit im Bezirk. Ich nehme den Auftrag mit Demut an und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit diesem tollen Team. Unsere Landsleute brauchen angesichts der schlechtesten Bundesregierung aller Zeiten eine starke Kraft für eine bessere Zukunft. Und diese starke Einheit heißt im Bezirk Gmünd, in Niederösterreich und in ganz Österreich FPÖ“, zeigte sich FPÖ Gmünd Bezirksparteichef LAbg. Anja Scherzer am Donnerstagabend in St. Martin (Bezirk Gmünd) über die Wiederwahl erfreut.

„Unsere Mitglieder sind das Fundament und der Motor dafür, dass freiheitliche Politik bei unseren Landsleuten ankommt und sich unsere Bewegung derzeit als einzige Partei derart im Aufwind befindet. Danke und herzliche Gratulation an Anja Scherzer – du lebst und liebst deine Heimat, das spüren die Menschen rund um dich“, meinte danach FPÖ Niederösterreich Klubobmann LAbg. Reinhard Teufel als erster Gratulant.