Florian Silbereisen feiert auch den Jahreswechsel 2026/27 mit dem „Silvester-Schlagerbooom“ live im ORF, in der ARD und im SRF

Wien (OTS) -

Nach den beiden erfolgreichen „Silvester-Schlagerbooom“-Ausgaben der vergangenen Jahre folgt zum Jahresende die nächste Show: Am 31. Dezember 2026 präsentiert Florian Silbereisen um 20.15 Uhr den „Silvester-Schlagerbooom 2027 live – Die Wunderlichtershow“ live im ORF, in der ARD und im SRF. Gemeinsam mit vielen Stars lädt er zur großen Eurovisions-Silvesterparty aus München ein. Für diesen besonderen Abend verwandelt sich die Basketballarena des FC Bayern München wieder in ein funkelndes Wunderlichtermeer und bildet die spektakuläre Kulisse für den Countdown ins neue Jahr.

Florian Silbereisen: „Ursprünglich hatte ich mich nur auf einen einzigen und einmaligen ‚Silvester-Schlagerbooom‘ vorbereitet, aber natürlich freue ich mich, wenn es so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz so viel Spaß macht, gemeinsam den ‚Silvester-Schlagerbooom‘ zu feiern! Und so kommt alles anders als geplant: Wir feiern zum dritten Mal den ‚Silvester-Schlagerbooom‘ in der Basketballarena des FC Bayern, im BMW Park in München!“

Der Ticketvorverkauf startet am kommenden Samstag, Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Die Sendung ist eine Gemeinschaftsproduktion von BR, ORF und SRF unter der redaktionellen Federführung des Bayerischen Rundfunks. Produziert wird die Eurovisions-Sendung von Jürgens TV GmbH.