Salzkammergut Advent - Traditionell, einzigartig, echt.

Salzkammergut (OTS) -

Ab 20. November feiert das Salzkammergut in den Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee, Traunsee-Almtal und Wolfgangsee die Vorweihnachtszeit – mit Adventmärkten am See und am Berg, Schifffahrten, Handwerk, Kulinarik und lebendigem Brauchtum.

Ob am Berg, im gotischen Kreuzgang, unter einer tausendjährigen Linde, in einer weihnachtlichen Trinkhalle, hoch in den Baumwipfeln, direkt am See oder sogar unter Wasser: Jeder Adventort im Salzkammergut verzaubert auf seine Weise. Viele Märkte lassen sich per Schiff oder Zille verbinden – schon die Anreise wird zum Adventerlebnis.

Attersee-Attergau: Adventmärkte am See und Unterwasserkrippe

Jeden Adventsamstag lädt der Advent am See ins Strandbad Seewalchen, wo um ca. 17:10 Uhr die Kerze am beleuchteten Sprungturm entzündet wird – der wohl höchste Adventkranz der Region. Historisches Flair bietet der Adventmarkt im Schloss Stauff in Frankenmarkt (27.–29. November), es folgen der Unteracher Adventmarkt (28.–29. November) und der BOHO Adventmarkt im „Das Attersee“ (5.–8. Dezember). Am 8. Dezember verbindet das Schiff den Weihnachtsmarkt der Atterseer Vereine mit jenem in Weyregg, dazu kommen Brunch- und Bratlfahrten der Attersee Schifffahrt. Einzigartig in Europa ist die Unterwasserkrippe in Weyregg, in der drei Haie die Weisen aus dem Morgenland ersetzen. Bei den Glöcklerläufen am 5. Jänner 2027 in Schörfling, Steinbach und Unterach ziehen Glöckler mit kunstvollen Lichterkappen von Haus zu Haus.

Bad Ischl: kaiserlicher Advent mit über 100.000 Lichtern

Über 100.000 Lichter und das imperiale Flair der Kaiserstadt prägen den Advent in Bad Ischl. In der historischen Trinkhalle bieten die Ischler Handwerker von 20. November bis 20. Dezember original „Hand’gmachtes“, im Schmankerldorf davor locken bis 6. Jänner Köstlichkeiten sowie Blas- und Stubenmusik. Am 28. und 29. November öffnen die Stallungen der Kaiservilla für den AdventZauber mit rund 40 Ausstellern; erstmals feiert dort die MEISTERSTRASSE ihr 25-Jahr-Jubiläum. Neu ist die Märchenwanderung mit Sabina Haslinger am 27. November und 18. Dezember. Weitere Höhepunkte sind die Krippenausstellung im Museum der Stadt, die „Kripperlroas“ am 30. Dezember in Lauffen, zahlreiche Konzerte und der Glöcklerlauf am 5. Jänner.

Dachstein Salzkammergut – unverfälschtes Brauchtum zwischen Berg und See

In Hallstatt, Bad Goisern, Gosau und Obertraun wird der Advent mit gelebtem Brauchtum und traditionellem Handwerk gefeiert. Den Auftakt macht der Mühlenadvent in der Anzenaumühle in Bad Goisern (21.–22. November). An den ersten beiden Adventwochenenden lädt die Gosauer Bergweihnacht rund um das Heimatmuseum, am 8. Dezember erstrahlt der Marktplatz des UNESCO-Welterbeorts Hallstatt beim Christkindlmarkt. Beim Meisteradvent im HAND.WERK.HAUS Salzkammergut in Bad Goisern (12.–13. Dezember) zeigen Handwerkerinnen und Handwerker ihr Können. In Obertraun kommt am 29. November der Nikolaus mit der „Fuhr“ über den See, am 28. Dezember wird dort beim Altjahrverbrennen mit Fackelwanderung und lodernden Feuern das alte Jahr verabschiedet.

Fuschlseeregion: Advent der Dörfer – klein, fein und voller Herz

Die kleinen Märkte des „Advent der Dörfer“ laden dazu ein, den Trubel hinter sich zu lassen. Seit über 30 Jahren lockt der Adventmarkt rund um das „Guggenthaler Kircherl“ vor den Toren der Stadt Salzburg, in Faistenau werden die Besucher beim „Advent unter der Linde“ Teil einer lebendigen Krippe, in Ebenau bildet der Brunnengarten die Kulisse. Ein Juwel ist der Wintermarkt im Rosewood Schloss Fuschl: An den Adventwochenenden verbindet eine Zillenfahrt über den Fuschlsee den Wintermarkt mit dem Adventmarkt „Klein & Fein“ in Fuschl am See. Ein Erlebnis für die ganze Familie ist die Joseph-Mohr-Laternenwanderung in Hintersee am 11. und 18. Dezember.

Mondsee-Irrsee: Kunsthandwerk im Kreuzgang und Christbaumtauchen

Marktplatz vor der Basilika St. Michael, gotischer Kreuzgang und Karlsgarten bilden in Mondsee die Kulisse für den Advent, der am 20. November mit den Lorenzer Weisenbläsern eröffnet wird. Im Kreuzgang präsentieren an fünf Wochenenden rund 65 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker ihre Werke, beim Kinder-Advent im Karlsgarten warten Lama-Spaziergänge, Basteln und ein nostalgisches Karussell. Am Irrsee laden der Advent in Zell am Moos (5.–6. Dezember) und der Advent in Laiter in Oberhofen (11.–13. Dezember) ein. Höhepunkt ist am 19. Dezember das Christbaumtauchen: Nach einem Fackelzug taucht um 18 Uhr Neptun mit einem beleuchteten Christbaum aus dem Mondsee auf.

Traunsee-Almtal: Advent zwischen See, Bergen und Altstadt

Neu ist der Adventzauber in der Villa Toscana in Gmunden (21. November bis 13. Dezember) – Highlight ist die Adventlesung mit Schauspielerin Barbara Wussow am 21. November. In der Gmundner Altstadt entsteht ab 27. November an vier Adventwochenenden ein feiner Weihnachtsmarkt, auf dem Gmundner Keramik und Handwerkskultur auf Genussadressen treffen; dazu kommen Schauschmiede, Kerzenziehen, Nikolausfahrten mit der Traunseetram und am 24. Dezember das Weihnachtsmärchen am Schiff. Mit der Grünberg-Bahn geht es zum Lichterzauber am Baumwipfelpfad, wo von 26. November bis 10. Jänner Hunderttausende Lichter die Baumkronen erstrahlen lassen. Traditionsreich zeigt sich Traunkirchen mit der Kripperlroas, der „Advent im Wildpark“ in Grünau im Almtal (28.–29. November) verbindet Natur, Handwerk und heimische Wildtiere.

Wolfgangsee: Der Advent wie damals – zwischen Bergen und See

Seit mehr als 20 Jahren steht der Wolfgangseer Advent für Tradition, Handwerk und regionale Kulinarik. Von 20. November bis 20. Dezember laden St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang zu liebevoll gestalteten Adventmärkten, täglich spielen Weisenbläser. Vor St. Wolfgang schwimmt die 16 Meter große Friedenslichtlaterne, in Strobl steht Europas größte Kastenkrippe, in St. Gilgen tauchen mehr als 50 Großkerzen den barocken Advent in besonderes Licht. Die WolfgangseeSchifffahrt verbindet die drei Orte, der Advent-Zug der SchafbergBahn fährt auf die Schafbergalm, und der beleuchtete „Wolfgangweg“ führt zu Fuß von St. Gilgen nach St. Wolfgang. An den Familien-Sonntagen ab 22. November fahren Kinder bis 14 Jahre gratis mit Schiff und SchafbergBahn. Im ErlebnisQuartier von 20. November bis 20. Dezember jeweils Freitag bis Sonntag mit regionalem Kunsthandwerk, Kulinarik, Volksmusik, Nikolaus- und Christkind-Besuchen sowie einem Weihnachtspostamt ein.

Jeden Mittwoch zeigen sich die Adventmärkte in St. Wolfgang und Strobl von ihrer stimmungsvollsten Seite. Sobald es dunkel wird („wånn’s dumpa wird“), wird das elektrische Licht auf ein Minimum reduziert, und ein Lichtermeer aus Kerzen und Feuerstellen sorgt für eine einzigartige Atmosphäre.

Zitate:

Vom Christkindlmarkt im UNESCO-Welterbeort Hallstatt über die Kaiserstadt Bad Ischl bis zur Friedenslichtlaterne am Wolfgangsee zeigt das Salzkammergut, wie vielfältig gelebte Tradition sein kann. Diese Vielfalt macht den Salzkammergut Advent seit mehr als zwanzig Jahren unverwechselbar.

Der Wolfgangseer Advent lebt von seiner besonderen Verbindung aus Tradition, Landschaft und den drei Orten rund um den See. Gerade diese Mischung möchten wir auch 2026 bewahren: einen Advent, der authentisch bleibt und gleichzeitig immer wieder besondere Erlebnisse bietet.

Alle Informationen und den Veranstaltungskalender gibt es unter advent.salzkammergut.at, Bildmaterial aller Regionen sowie weiterführende Presseinformationen unter:

https://we.tl/t-DUHVjZc4VcMybha2