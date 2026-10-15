  • 15.10.2026, 16:08:04
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AVISO: Kampagnenstart #OhneFrequenz – Österreichische Musik braucht mehr Sichtbarkeit im Radio

Einladung zur Pressekonferenz mit österreichischen Musiker*innen

Wien (OTS) - 

Radio erreicht in Österreich täglich mehr als sechs Millionen Menschen und spielt eine zentrale Rolle beim Entdecken neuer Musik. Dennoch ist österreichische Musik im Radio insbesondere zu reichweitenstarken Sendezeiten nur begrenzt präsent.

Mit der Kampagne #OhneFrequenz setzt sich ein Bündnis aus Institutionen, Interessenvertretungen, Musikwirtschaft und Musiker*innen für mehr Sichtbarkeit heimischer Musik und einen starken Musikstandort Österreich ein.

Unter dem Motto „Ohne Frequenz – kein Hit“ präsentiert das Bündnis seine Forderungen: mehr österreichische Musik im Radio, transparente und messbare Ziele sowie bessere Chancen für heimische Artists und musikalische Vielfalt. Bei der Pressekonferenz berichten die Musiker*innen Ella Stern, Florian Ritt (folkshilfe), Ina Regen und NENDA, die Teil der Kampagne sind, von ihren persönlichen Erfahrungen und der Bedeutung von Radio für ihre Karriere. David Buder von the amp - Agentur zur Stärkung der österreichischen Musikbranche stellt die nächsten Schritte vor und zeigt auf, wie eine stärkere Präsenz österreichischer Musik im Radio gelingen kann.

Im Anschluss stehen die Musiker*innen und das Kampagnenteam für Interviews und persönliche Gespräche zur Verfügung.

22.10.2026, 10:00 Uhr, Filmquartier Wien, Schönbrunner Straße 31, 1050 Wien

Um Anmeldung wird gebeten: [email protected]

Pressekonferenz zum Kampagnenstart „Ohne Frequenz – kein Hit“: Für mehr österreichische Musik im Radio



Datum: 22.10.2026, 10:00 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Filmquartier Wien


Schönbrunner Straße 31

1050 Wien


Österreich



 Rückfragen & Kontakt 
the amp - Agentur zur Stärkung der österreichischen Musikbranche
 David Buder
 Telefon: +4366475000845
 E-Mail: [email protected]
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 [Donnerstag, 22.10.2026, 10:00] 
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