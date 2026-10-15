enomyc baut Präsenz in Österreich aus

Hamburg / Linz (OTS) -

Familienunternehmen, Industrieunternehmen und Banken können nun auch in Österreich vor Ort auf die Expertise von enomyc zurückgreifen. Nach bereits erfolgreich umgesetzten Projekten baut die Unternehmensberatung ihre lokale Präsenz vom Standort Linz aus weiter aus. Ansprechpartner im neuen Büro ist Hartwig Skala.

Skala verstärkt das enomyc-Team seit September. Durch seine Erfahrung im Banking und in der internationalen Beratung kennt er die unterschiedlichen Erwartungen an Finanzierung, Risiko und unternehmerische Handlungsfähigkeit. "Mein Ansatz lautet: früh Transparenz schaffen, Interessen zusammenführen und tragfähige Lösungen konsequent umsetzen", sagt Hartwig Skala. Zu seinen Schwerpunkten zählen neben klassischen Restrukturierungsmandaten (Fortbestehensprognose, operative und finanzielle Restrukturierung) auch Krisenprävention sowie Distressed M&A.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen des gehobenen Mittelstands in allen Bundesländern, von Wien bis Bregenz. enomyc begleitet sie bei strategischer Neuausrichtung, Transformation, Finanzierung, Stakeholder-Management und Restrukturierung. Dabei positioniert sich die Beratung zwischen spezialisierten Boutiquen und den großen internationalen Beratungshäusern - mit einem klaren Mittelstandsfokus, fachlicher Breite und operativer Umsetzungskompetenz.

"Wir verbinden fachliche Breite mit kurzen Entscheidungswegen und persönlicher Verantwortung. So können wir auch komplexe Aufgaben unter Zeitdruck bewältigen und Unternehmen eng bis in die operative Umsetzung begleiten", erklärt Hartwig Skala.

Lokale Präsenz, große Reichweite

Für enomyc ist der Aufbau in Österreich ein strategischer Schritt in der Weiterentwicklung seiner Marktpräsenz: "Wir wollen für Unternehmer, Geschäftsführungen und Finanzierungspartner dort persönlich erreichbar sein, wo Entscheidungen getroffen werden", sagt enomyc-CEO und -Gründer Martin Hammer. "Mit Hartwig Skala verbinden wir lokale Marktkenntnis und ein starkes Netzwerk in Österreich mit der fachlichen Breite unserer Beratung. Von Linz aus schaffen wir einen direkten Zugang zu unserer Beratung - persönlich vor Ort und mit der Reichweite eines interdisziplinären Teams. Als Gründer werde ich den Aufbau unserer Präsenz eng begleiten und gemeinsam mit Hartwig Skala die nächsten Schritte gestalten", so Hammer.

Über enomyc:

enomyc ist eine führende, unabhängige Beratung für Transformation und Restrukturierung mit klarem Fokus auf Umsetzung und nachhaltige Wertsteigerung. Seit 2003 begleitet enomyc Unternehmen, Investoren und Stakeholder in anspruchsvollen Veränderungssituationen und verbindet dabei strategische Klarheit mit operativer Exzellenz. Das Unternehmen positioniert sich bewusst zwischen globalen Beratungshäusern und spezialisierten Boutiquen - als unternehmerisch geprägter Partner mit hoher Umsetzungskraft und wachsender internationaler Präsenz. Mit Standorten in Deutschland, Österreich und den USA baut enomyc seine internationale Tätigkeit kontinuierlich aus und entwickelt sich im Rahmen der Partnerschaft mit Ufenau Capital Partners zu einer skalierbaren, international ausgerichteten Beratungsplattform weiter.

Das Leistungsspektrum umfasst Strategie- und Performanceberatung, Transformation und Restrukturierung, Financial und Debt Advisory, M&A, Digital Strategy, People Advisory und Real Estate. In Sondersituationen unterstützt enomyc Unternehmen bei der frühzeitigen Stabilisierung, bei Sanierungen und bei Transaktionen - auch im Rahmen von Insolvenzverfahren.