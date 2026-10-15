  • 15.10.2026, 14:48:32
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Verein der Chefredakteur:innen: Gerold Riedmann neuer Präsident

Florian Asamer rückt als Vizepräsident nach

Wien (OTS) - 

Gerold Riedmann ist neuer Präsident des Vereins der Chefredakteure und Chefredakteurinnen. Der „Standard“-Chefredakteur wurde in der Generalversammlung des Vereins am Donnerstag gewählt. Er folgt auf Maria Scholl, die ihre Funktion nach ihrem Wechsel aus der Chefredaktion an die APA-Konzernspitze zurückgelegt hat. Florian Asamer („Die Presse“) wurde als neuer Vizepräsident gewählt, Susanne Dickstein („Oberösterreichische Nachrichten“) als Kassierin.

Der Vorstand besteht zudem weiterhin aus Kathrin Gulnerits („News“), ebenfalls Vizepräsidentin, Martina Salomon („Kurier“) als Schriftführerin und Karin Zauner („Salzburger Nachrichten“) als Rechnungsprüferin. Der Verein diskutiert und vertritt die Anliegen österreichischer Nachrichtenredaktionen in medienpolitischer und journalistischer Hinsicht und fungiert als einer der Trägerorganisationen des Österreichischen Presserats.

Ihm gehören Chefredakteurinnen und Chefredakteure von APA, „Der Standard", „Die Furche", „Die Presse", „Falter", „Kleine Zeitung", „Kurier", „News" „Niederösterreichische Nachrichten", „Oberösterreichische Nachrichten", „profil", „Salzburger Nachrichten", „Tiroler Tageszeitung", „trend" und „Vorarlberger Nachrichten" an.

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