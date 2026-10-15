Mentoring Austria Anerkennungspreis für nachhaltige Partnerschaften

Wien (OTS) -

Expert*innenjury würdigt Kooperationen zwischen Unternehmen und sozialen Mentoringorganisationen in drei Kategorien. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Mentoring Austria Community Days in St. Pölten statt.

Welche Partnerschaften schaffen langfristige Perspektiven für junge Menschen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des ersten Mentoring Austria Anerkennungspreises für nachhaltige Partnerschaften. Am 12. November 2026 werden drei Kooperationen zwischen sozialen Mentoringorganisationen und Unternehmen ausgezeichnet, die durch ihre Zusammenarbeit besonders überzeugen. Eine unabhängige Expert*innenjury entscheidet über die Preisträger*innen. Die Verleihung findet ab 18 Uhr im Sparkassenhaus St. Pölten statt.

Neue Perspektiven durch soziales Mentoring

Jana kam als schüchternes syrisches Flüchtlingskind in eine Mentoringbeziehung. Heute hat sie die Schule erfolgreich abgeschlossen und eine Lehre als medizinisch technische Assistentin begonnen. Gemeinsam mit ihrer Mentorin lernte sie Deutsch und Fahrrad fahren, gewann an Selbstvertrauen und knüpfte neue Freundschaften.

Ihre Geschichte zeigt, wie persönliche Begleitung den Lebensweg junger Menschen beeinflussen kann. Damit solche Mentoringangebote bestehen und wachsen können, braucht es neben dem Einsatz der Mentor*innen auch Partner, die ihre Umsetzung unterstützen. Unternehmen können dabei mit finanziellen Beiträgen, der Bereitstellung von Ressourcen oder dem Engagement ihrer Mitarbeiter*innen einen wichtigen Beitrag leisten.

Mit dem Anerkennungspreis rückt Mentoring Austria diese Zusammenarbeit in den Mittelpunkt. Ausgezeichnet werden Partnerschaften, die über einzelne Aktionen hinausgehen und einen nachhaltigen Beitrag zur Arbeit sozialer Mentoringorganisationen leisten.

Drei Kategorien für besondere Partnerschaften

Die Auszeichnungen werden in drei Kategorien vergeben:

Corporate Volunteering: Gewürdigt werden Kooperationen, bei denen sich Mitarbeiter*innen eines Unternehmens freiwillig in Mentoringprogrammen engagieren.

Nachhaltige finanzielle Unterstützung: Diese Kategorie zeichnet Partnerschaften aus, die durch verlässliche finanzielle Beiträge die kontinuierliche Arbeit von Mentoringorganisationen ermöglichen.

High Impact Projekte: Hier stehen innovative und wirkungsvolle Projekte im Mittelpunkt, die neue Ansätze für soziales Mentoring entwickeln oder bestehende Angebote weitertragen.

In jeder Kategorie wird eine Partnerschaft ausgezeichnet. Die Auswahl erfolgt durch eine Jury, die unterschiedliche Perspektiven aus Wirtschaft, Wissenschaft und dem Stiftungswesen zusammenbringt.

Eine Jury mit hochkarätiger Expertise

Für die Bewertung der Einreichungen konnte Mentoring Austria insgesamt zehn Expert*innen gewinnen. Sie bringen Erfahrungen aus Unternehmen, Wissenschaft und gesellschaftlich engagierten Organisationen ein.

Der Jury gehören an (alphabetisch nach Nachnamen):

· Herbert Auer, Vorstand der Anteilsverwaltung Sparkasse Anteilsverwaltung OÖ

· Claudia Baumgartner, Co Founderin von iTransform

· Wolfgang Chmelir, Unternehmenssprecher der Miba Group

· Robert Gulla, Founder von Springboard

· Otto Hirsch, geschäftsführender Gesellschafter der Hirsch International GmbH

· Eberhard Raithelhuber, Professor an der Bertha von Suttner Privatuniversität

· Irene Schenk, Stiftungsvorständin von Bildung Tomorrow

· Marianne Sorge Grace, Geschäftsführerin von Mentoring Austria

· Fürst Georg Starhemberg, Fürst Starhemberg'sche Familienstiftung

· Stefanie Weniger, Geschäftsführerin von UN Global Compact Network Austria

Die Jurymitglieder engagieren sich ehrenamtlich für den Anerkennungspreis. Ihre Aufgabe ist es, die eingereichten Partnerschaften zu bewerten und jene Kooperationen auszuwählen, die durch ihre Zusammenarbeit und ihre Wirkung besonders hervorstechen.

Preisverleihung bei den Mentoring Austria Community Days

Die Gewinner*innen werden am Donnerstag, dem 12. November 2026, im Rahmen der Mentoring Austria Community Days bekannt gegeben. Die Festveranstaltung beginnt um 18 Uhr im Sparkassenhaus St. Pölten und wird gemeinsam mit Mentoring Europe und der Bertha von Suttner Privatuniversität veranstaltet.

Die Veranstaltung bringt Vertreter*innen aus sozialen Organisationen, Unternehmen und dem Stiftungswesen zusammen. Im Mittelpunkt stehen die ausgezeichneten Partnerschaften und die Menschen, die sich gemeinsam für bessere Chancen junger Menschen einsetzen.

Medienvertreterinnen, Unternehmenspartnerinnen, Mitgliedsorganisationen und weitere Interessierte sind herzlich eingeladen, an der Preisverleihung teilzunehmen.

Termin: Donnerstag, 12. November 2026, ab 18 Uhr

Ort: Sparkassenhaus St. Pölten

Weitere Informationen: www.mentoring-austria.org

Über Mentoring Austria

Mentoring Austria ist der österreichische Dachverband für soziales Mentoring, Patenschafts und Buddy Projekte. Der Verband vernetzt Organisationen, die Menschen durch persönliche Mentoringbeziehungen begleiten, und unterstützt die Weiterentwicklung des Mentoringfeldes in Österreich.