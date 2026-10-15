A1 ist Sieger im SMARTPHONE Magazin Netztest 2027 – und erhält erneut das Siegel „Bestes 5G-Netz“

Schwertberg (OTS) -

Im großen Netztest 2027 des SMARTPHONE Magazins hat sich A1 den Testsieg gesichert. Auch in der ergänzenden Auswertung mit Fokus auf die 5G-Leistung setzt sich A1 durch und erhält erneut das Siegel „Bestes 5G-Netz“. Grundlage für beide Auszeichnungen sind landesweite Messfahrten, bei denen die Mobilfunknetze von A1, Magenta und Drei in sieben unterschiedlich gewichteten Kategorien geprüft und bewertet wurden.

Netztest 2027 | Österreich

Im Gesamttest über alle Mobilfunktechnologien erzielt A1 mit 94,2 % das beste Ergebnis und die Note „Hervorragend“. Dahinter folgt Magenta mit 91,3 % (ebenfalls „Hervorragend“) vor Drei mit 87,4 % („Sehr gut“). A1 überzeugte dabei insbesondere beim Web-Browsing und beim YouTube-Streaming. Beim Filetransfer lag A1 gemeinsam mit Magenta an der Spitze, beim nPerf-Score gemeinsam mit Drei.

Alle Ergebnisse online: https://www.dietester.at/test/der-grosse-mobilfunknetz-test-2027-oesterreich

5G-Netztest 2027 | Österreich

In der ergänzenden Auswertung, die sich gezielt auf die Leistung der 5G-Verbindungen konzentriert, sichert sich A1 mit 94,1 % und der Note „Hervorragend“ das Siegel „Bestes 5G-Netz“. Platz zwei geht an Magenta mit 89,3 % („Sehr gut“), gefolgt von Drei mit 87,0 % („Sehr gut“).

Alle Ergebnisse online: https://www.dietester.at/test/5g-mobilfunknetz-test-2027-oesterreich

Über SMARTPHONE Magazin / CDA Verlag GmbH

Das SMARTPHONE Magazin der CDA Verlag GmbH berichtet seit vielen Jahren über mobile Kommunikation, Netze, Tarife und Techniktrends. Mit unabhängigen Tests und Vergleichen liefert die Redaktion fundierte Entscheidungsgrundlagen für Konsumentinnen und Konsumenten.

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